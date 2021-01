Ligue des Champions (F/Tournoi retour J2) : Conegliano a nettement dominé Nantes

Nantes, encore une fois, n’a pas fait le poids. Hôte du tournoi retour dans le Groupe B de la Ligue des Champions féminine de volleyball, les joueuses de Cyril Ong ont signé une quatrième défaite en cinq matchs à l’occasion de leur duel face à Conegliano. Les Italiennes ont démarré fort la rencontre, prenant immédiatement quatre points d’avance mais les Nantaises ont su revenir à hauteur avant de prendre un nouvel éclat et de concéder la manche de cinq points. Les coéquipières de Yaremis Mendaro (10 points) ont fait de la résistance en début de deuxième set avant de voir Conegliano reprendre la main. Toutefois, une série de quatre points a permis à Nantes de repasser devant pour, là-aussi, l’emporter de cinq longueurs. L’entame de troisième manche a été en faveur des coéquipières de Paola Egonu (21 points) mais les Nantaies, à deux points de concéder la défaite, ont eu un sursaut d’orgueil et, grâce à cinq points de suite, ont effacé leur retard avant de sauver une première balle de match. Mais la deuxième s’est avérée être la bonne pour Conegliano (20-25, 20-25, 24-26), qui prend trois points d’avance sur Fenerbahçe en tête du Groupe B.



VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

Tournoi retour - Du 26 au 28 janvier à Nantes



1ere journée - Mardi 26 janvier 2021

Nantes - Fenerbahçe : 0-3 (22-25, 16-25, 20-25)



2eme journée - Mercredi 27 janvier 2021

Nantes - Conegliano : 0-3 (20-25, 20-25, 24-26)



3eme journée - Jeudi 28 janvier 2021

18h00 : Nantes - Kamnik



Classement du Groupe B

1- Conegliano 15 points

2- Fenerbahçe 12

3- Nantes 3

4- Kamnik 0



A l’issue du tournoi retour, disputé du 26 au 28 janvier 2021 à Nantes concernant le Groupe B, le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale.