Ligue des Champions (F/J6) : Une dernière défaite pour Mulhouse

VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / POULE B

6eme et dernière journée - Mardi 15 février 2022

Classement de la Poule B

Le calvaire de Mulhouse a pris fin. Après un succès inaugural à domicile face à Viesti le 23 novembre dernier, les joueuses de François Salvagni ont conclu la phase de poules de la Ligue des Champions féminine avec un cinquième revers de suite concédé sur le parquet du VakifBank Istanbul. Après avoir résisté en début de premier set, les Alsaciennes ont cédé et vu l’écart enfler grâce à une série de cinq points de suite pour les Stambouliotes. Ne laissant que des miettes à leurs adversaires, les coéquipières de Michelle Bartsch-Hackley (12 points) ont empoché aisément la première manche. Remportant sept des huit premiers points du deuxième set, ces dernières ont immédiatement pris un ascendant qui ne s’est jamais démenti. Si les Mulhousiennes, sous l’impulsion de Silke Van Avermaet (8 points), ont su revenir à quatre longueurs, les Stambouliotes n’ont jamais cédé et ont fait le break à leur quatrième balle de set. Mulhouse a fait bonne figure au début de la troisième manche mais, très vite, le VakifBank Istanbul a repris la main pour aller chercher sa sixième victoire en six matchs (25-11, 25-18, 25-21) et faire le plein de confiance avant les quarts de finale.- Mulhouse : 3-0 (25-11, 25-18, 25-21)Viesti - MonzaMonza 9Mulhouse 3Viesti 3Le premier de chaque poule et les trois meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale.