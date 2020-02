Ligue des Champions (F/J6) : Battu par le Dinamo Moscou, le RC Cannes s'arrête là

Riccardo Marchesi avait déclaré dans la presse locale que c’était « le match de leur vie ». Mais les Cannoises sont passées à côté de leur objectif. Dans l’obligation de s’imposer sur le parquet du Dynamo Moscou dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions pour se qualifier pour les quarts de finale, les joueuses du RC Cannes sont tombées sur plus fortes qu’elles. Si, dans la première manche, les coéquipières de Nadiia Kodova (11 points) ont su faire de la résistance, effaçant un retard de six points dans le deuxième tiers de la manche, ce sont bien les Moscovites qui ont fait la différence au dernier moment. Echaudées, les joueuses de Zeljko Bulatovic ont haussé le ton dès l’entame d’un deuxième set où elles ont toujours eu entre quatre et six points d’avance sur les Cannoises et où elles ont fait un pas de plus vers la première place de la poule. Dos au mur, les joueuses du RCC ont tenté de faire la différence mais les coéquipières de Nataliya Goncharova (24 points) ont immédiatement répondu pour, comme dans la deuxième manche, faire la course en tête et aller chercher une victoire nette et sans bavure (25-22, 25-20, 25-22). Terminant deuxièmes avec neuf points, les Cannoises ne sont plus en lice pour un des trois strapontins pour les quarts de finale.