Ligue des Champions (F/J5) : Mulhouse enregistre une quatrième défaite consécutive

Mulhouse a dû s'appuyer sur ses jeunes

VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

5eme journée

Mulhouse

Classement du Groupe B

Mulhouse 3

Une défaite qui ne change absolument rien. Ce jeudi soir, du côté de Salo, dans le cadre de la cinquième et avant-dernière journée du groupe B de la Ligue des Champions de volley féminin, le club de Mulhouse s'est logiquement incliné chez les Finlandaises de Viesti (3-1 (25-19, 25-21, 18-25, 29-27))., privées de plus de la moitié de leur équipe, pour cause, à nouveau, de Covid-19. Pourtant, les visiteuses ont donc emmené leurs adversaires d'un soir jusqu'à un quatrième et dernier set particulièrement disputé et finalement perdu sur le score très serré de 29 à 27.Cette rencontre n'aurait rien changé à l'avenir européen de la formation tricolore, dans la mesure où elle était d'ores et déjà éliminée de la course aux quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs de volley féminin, tout comme son adversaire d'un soir d'ailleurs.de son centre de formation. Grâce à leur première victoire dans cette édition de la Ligue des Champions de volley féminin, les Finlandaises de Viesti passent troisièmes, alors que Mulhouse glisse ainsi à la quatrième et dernière place. Devant, on retrouve deux clubs particulièrement intouchables, à savoir les Turques du Vakifbank Istanbul mais également les Italiennes de Monza.: 3-1 (25-19, 25-21, 18-25, 29-27)Monza - VB IstanbulMonza 9Viesti 3