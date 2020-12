Ligue des Champions (F/J3) : Nantes débloque son compteur Titre Client

Mendero impériale au service

VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

1ere journée - Mardi 8 décembre 2020

2eme journée - Mercredi 9 décembre 2020

3eme journée - Jeudi 10 décembre 2020

Classement du Groupe B

Nantes tient enfin sa première victoire dans cette Ligue des Champions 2020-21 un peu particulière ! Battues sans gagner le moindre set par Fenerbahçe mardi et par Conegliano mercredi, les Nantaises ont décroché leur premier succès contre les Slovènes de Kamnik, l'équipe la plus faible de la poule B.Les Nantaises, actuelles deuxièmes de Ligue A derrière Mulhouse, ont dominé le premier set, en menant au score de bout en bout. Elles ont ensuite été menées 3-1 dans le deuxième set, avant de retourner rapidement la situation et le gagner facilement. La troisième manche a été plus riche en suspense, puisque les Slovènes ont mené de trois points en milieu de set, avant de voir les Nantaises égaliser à 19-19 et finir en boulet de canon.Yaremis Mendero termine meilleure marqueuse de la partie, avec 17 points, dont 8 aces, alors que Lucie Dekeukelaire a brillé à la réception, avec 33% de réussite. Grâce à cette victoire, Nantes est seul troisième du groupe B à mi-phase de poules. Fin janvier, les joueuses de Loire-Atlantique accueilleront les matchs retour de la poule B. Mais elles devront réussir un sans-faute ou presque pour espérer finir en tête ou parmi les meilleurs deuxièmes, et ainsi rallier les quarts de finale.Tournoi aller - Du 8 au 10 décembre à Conegliano (Italie)Kamnik -: 0-3 (18-25, 17-25, 15-25)- Nantes : 3-0 (25-15, 25-18, 25-15)Nantes -: 0-3 (19-25, 11-25, 16-25)- Kamnik : 3-1 (25-16, 20-25, 26-24, 25-17)- Kamnik : 3-0 (25-22, 25-19, 25-20)Conegliano - FenerbahçeFenerbahçe 6Nantes 3Kamnik 0A l’issue du tournoi retour, disputé du 26 au 28 janvier 2021 à Nantes concernant le Groupe B, le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale.