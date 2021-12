Ligue des Champions (F/J3) : Fenerbahçe trop fort pour Béziers

Après avoir pris un set au Dynamo Kazan, Béziers n’a pas pesé très lourd lors de la réception de Fenerbahçe dans un match délocalisé à Narbonne. Les joueuses de Fabien Simondet ont pourtant fait de la résistance dans une première manche tout d’abord à l’avantage d’un club turc qui n’a jamais su prendre plus de trois points d’avance. Les coéquipières de Bianca Cugno (10 points) ont alors signé un 6-1 pour reprendre les commandes et compter jusqu’à cinq longueurs d’avance. Mais, au moment de conclure, la machine s’est enrayée. Malgré deux balles de set, les Angels ont craqué et, concédant les cinq derniers points, se sont retrouvées menées une manche à rien. Un scenario qui a sans doute trotté dans les têtes des Biterroises à l’entame du deuxième set. Concédant les quatre premiers points, ces dernières ont sans cesse couru derrière le score.

Béziers a tardé à se reprendre

Après avoir su revenir à une longueur de Fenerbahçe, les Angels ont pris un énorme éclat. Les Turques, emmenées par Arina Fedorovtseva (24 points) ont remporté sept points de suite pour se construire un petit matelas et remporter très largement la manche. Un scenario qui a longtemps semblé se répéter dans le troisième set avec Fenerbahçe qui a immédiatement pris six points d’avance. Béziers, ne voulant pas tomber sans combattre, a alors réagi avec le gain de sept points consécutifs pour passer à nouveau devant au score mais la fin de set a une nouvelle fois tourné en faveur des Stambouliotes qui ont conclu un match qui n’aura pas duré plus de 76 minutes à leur deuxième opportunité (24-26, 15-25, 22-25). Avec cette nette victoire, Fenerbahçe conserve seul la tête du Groupe D avec un point d’avance sur le Dynamo Kazan alors que Béziers st troisième à déjà cinq longueurs.



VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE D

3eme journée

Mardi 21 décembre 2021

Dynamo Kazan - Maritza Plovdiv : 3-0 (25-10, 25-21, 25-20)



Jeudi 23 décembre 2021

Béziers - Fenerbahçe : 0-3 (24-26, 15-25, 22-25)



Classement du Groupe D

1- Fenerbahçe 8 points

2- Dynamo Kazan 7

3- Béziers 5

4- Maritza Plovdiv 0



Le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale.