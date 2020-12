Ligue des Champions (F/J2) : Deuxième défaite en deux matchs pour Nantes

Nantes voudra bien finir face à Kamnik

VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

1ere journée - Mardi 8 décembre 2020

2eme journée - Mercredi 9 décembre 2020

3eme journée - Jeudi 10 décembre 2020

Classement du Groupe B

Après Fenerbahçe ce mardi, la marche était encore plus haute pour Nantes. Les joueuses de Cyril Ong devaient affronter sur leur parquet les championnes d’Europe en titre, Conegliano. Si les premiers échanges se sont avérés équilibrés, les Italiennes ont patiemment creusé l’écart pour remporter le premier set avec une marge de six longueurs. Mais, après ce début de match prudent, les coéquipières de Paula Egonu (20 points) ont très nettement accéléré la cadence. Les Nantaises ont subi le jeu et concédé onze des treize premiers points disputés. Après une timide réaction de la part de Carli Snyder (10 points) et compagnie, qui ont remporté quatre points consécutifs, Conegliano a encore accéléré. En effet, les protégées de Daniele Santarelli ont répondu avec une série de six points pour prendre une marge supérieure à dix points.Un matelas que les Italiennes ont jalousement conservé pour mener deux manches à rien, avec quatorze points d’avance dans ce deuxième set. Touchées dans leur orgueil, les Nantaises ont fait la course en tête en début de troisième manche... avant de couler une nouvelle fois. Grâce à cinq points consécutifs, Conegliano a pris une marge de six longueurs avant de tenir solidement la barre au tableau d’affichage. Si Nantes est un temps revenu à trois puis à six longueurs, les trois derniers échanges ont tourné en faveur des Italiennes qui ont conclu le match en à peine plus d’une heure (19-25, 11-25, 16-25) et confirmé leur statut d’épouvantail dans ce Groupe B. Face à Kamnik ce jeudi, Nantes aura l'occasion de terminer ce premier tournoi sur une bonne note, avant d'accueillir la deuxième partie en janvier.Tournoi aller - Du 8 au 10 décembre à Conegliano (Italie)Kamnik -: 0-3 (18-25, 17-25, 15-25)- Nantes : 3-0 (25-15, 25-18, 25-15)Nantes -: 0-3 (19-25, 11-25, 16-25)Fenerbahçe - KamnikNantes - KamnikConegliano - FenerbahçeFenerbahçe 3Kamnik 0Nantes 0A l’issue du tournoi retour, disputé du 26 au 28 janvier 2021 à Nantes concernant le Groupe B, le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale.