Ligue des Champions (F/J1) : Fenerbahçe a donné la leçon à Nantes

Nantes a manqué son entrée en lice dans la Ligue des Champions. Sur le parquet de Conegliano, qui accueille sur trois jours le Groupe B de la compétition, les joueuses de Cyril Ong n’ont pas eu de répondant face aux Turques de Fenerbahçe. Dépassées dès les premiers échanges, les coéquipières de Carli Snyder (9 points) ont vu l’écart enfler à chaque intermédiaire du premier set, finalement perdu de neuf longueurs. Vexées, les Nantaises ont haussé leur niveau de jeu, ne comptant qu’un point de retard après les quinze premiers échanges de la deuxième manche. Mais, petit-à-petit, ce sont bien les protégées de Zoran Terzic qui ont creusé l’écart.

Nantes devra se relancer très vite

Avec quatre longueurs d’avance après 28 échanges puis cinq au dernier temps-mort technique, les Nantaises ont vu ce deuxième set leur glisser entre les doigts de manière inexorable. Ne voulant pas s’éterniser sur le parquet dans ce format exigeant, qui impose trois matchs en trois jours, les coéquipières de Brankica Mihajlovic (15 points) ont accéléré à nouveau en début de troisième manche, prenant quatre puis sept et enfin huit points d’avance pour aborder la fin de set de manière plus sereine. C’est finalement avec une marge de dix longueurs que les joueuses de Fenerbahçe ont mis un terme à la manche et au match (25-15, 25-18, 25-15). Si Nantes veut avoir un rôle à jouer dans ce groupe, il va falloir faire mieux contre Conegliano, facile vainqueur de Kamnik, ce mercredi.



VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

1ere journée - Mardi 8 décembre 2020

Kamnik - Congliano : 0-3 (18-25, 17-25, 15-25)

Fenerbahçe - Nantes : 3-0 (25-15, 25-18, 25-15)



2eme journée - Mercredi 9 décembre 2020

17h30 : Nantes - Conegliano

20h30 : Fenerbahçe - Kamnik



3eme journée - Jeudi 10 décembre 2020

17h30 : Nantes - Kamnik

20h30 : Conegliano - Fenerbahçe



Classement du Groupe B

1- Conegliano 3 points

2- Fenerbahçe 3

3- Kamnik 0

4- Nantes 0