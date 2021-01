Ligue des Champions (F) : Nantes sort la tête haute

Les marqueuses nantaises :

VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

1ere journée - Mardi 26 janvier 2021

2eme journée - Mercredi 27 janvier 2021

3eme journée - Jeudi 28 janvier 2021

Classement du Groupe B

Déjà éliminé de la course aux quarts de finale avant d'affronter Kamnik ce jeudi soir, Nantes a mis un point d'honneur à s'imposer face aux Slovènes afin de quitter la Ligue des Champions la tête haute. Les Nantaises, qui accueillaient à Mangin Beaulieu cette phase de poule "retour" du groupe B, se sont imposées trois sets à un, après un match de 1h51. Ce sont les Slovènes qui ont remporté la première manche en menant quasiment de bout en bout (22-25). Mais Nantes, actuel troisième de Ligue A, a très bien réagi.La Nantaise Carli Snyder a terminé meilleure marqueuse de cette rencontre, avec 20 points, dont 17 attaques gagnantes, et a également réussi 26% de ses réceptions, mais aussi 2 contres. Mais l'aventure européenne des joueuses de Loire-Atlantique s'arrête ce jeudi, puisqu'elles ne comptent que 6 points, contre 15 pour Conegliano et 12 pour Fenerbahçe, qui s'affrontent dans la foulée. Or, seule la première équipe de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts. Mulhouse reste donc la dernière chance française en Ligue des Champions. Les Alsaciennes joueront leur poule "retour" la semaine prochaine.Snyder (20), Kokkonen (9), Mendaro Leyva (14), Sylves (12), Alanko (3), Schad (14)Tournoi retour - Du 26 au 28 janvier à NantesNantes -: 0-3 (22-25, 16-25, 20-25)Nantes -: 0-3 (20-25, 20-25, 24-26)- Kamnik : 3-1 (22-25, 25-19, 25-20, 25-21)Fenerbahçe 12Nantes 3Kamnik 0A l’issue du tournoi retour, disputé du 26 au 28 janvier 2021 à Nantes concernant le Groupe B, le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale.