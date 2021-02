Ligue des Champions (F) : Mulhouse s'arrête là

La défaite de trop pour Mulhouse



Quatrième set en faveur du ŁKS Commercecon Łódź, 25-18, qui scelle la défaite de l'ASPTT MULHOUSE dans ce dernier match de Ligue des Champions.

Bravo aux joueuses et au staff d'avoir porté haut les couleurs mulhousiennes sur la scène européenne 👏 !#ASPTTMulhouseVolley pic.twitter.com/TXAczKNj2P



— ASPTT MulhouseVolley (@ASPTTMulhVolley) February 4, 2021

VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE C

1ere journée - Mardi 2 février 2021



Mulhouse

2eme journée - Mercredi 3 février 2021



Mulhouse

3eme journée - Jeudi 4 février 2021



Mulhouse

Classement du Groupe C



3- Mulhouse, 6

Depuis sa nouvelle défaite (la troisième), la veille contre les Turques de Vakifbank, les Mulhousiennes, en grand danger, connaissaient la donne lors de cette 3eme et dernière journée du tournoi retour. Un nouveau revers (le quatrième) et les ultimes espoirs de nos représentantes de poursuivre l'aventure au-delà de cette phase de poules s'envolaient définitivement.Toutefois, étant donné l'avance des Stambouliotes dans ce groupe C,Finalement, il n'y a même pas eu besoin de sortir la calculatrice. Jeudi soir, sur le parquet de Lodz, qui n'avait déjà laissé aucune chance aux joueuses du Haut-Rhin le 26 novembre dernier,, qui n'a pourtant pas démérité et avait eu le mérite de relancer la partie en remportant la troisième manche sur le score de 25-21. Malheureusement pour les joueuses de François Salvagni, elles ne sont pas parvenues à conserver leur dynamique dans le set suivant, nettement dominé (25-18) par les Polonaises.Tournoi retour - Du 2 au 4 février à Lodz (Pologne)Lodz -: 0-3 (21-25, 19-25, 20-25)Plovdiv -: 1-3 (23-25, 25-22, 22-25, 22-25): 0-3 (15-25, 13-25, 18-25)Plovdiv -: 1-3 (24-26, 18-25, 25-23, 17-25)- Plovdiv : 3-1 (25-11, 25-20, 25-27, 25-14): 1-3 (23-25, 19-25, 25-21, 18-25)2- Lodz, 114- Plovdiv, 1A l’issue du tournoi retour, le premier de chaque groupe (Scandicci, Conegliano, Vakifbank Istanbul, Eczacibasi Istanbul) et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale.