Ligue des Champions (F) : Mulhouse corrigé par Lodz

Le déchet colossal des Mulhousiennes

VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE C

1ere journée - Mardi 24 novembre 2020

2eme journée - Mercredi 25 novembre 2020

3eme journée - Jeudi 26 novembre 2020

Classement du Groupe C

Pour Mulhouse, la qualification passera par Lodz (Pologne). Mais ce n'est peut-être pas un très bon signe pourUne gifle qui compromet sérieusement les chances de qualification pour les quarts de finale de nos représentantes, qui s'étaient déjà inclinées la veille, face aux Turques du Vakifbank Istanbul (25-9, 25-10). En raison du contexte sanitaire, cette édition de la Ligue des Champions féminines se déroule en effet sous la forme de deux étapes, avec des matchs qui se disputent à chaque fois dans un seul et même endroit. Ainsi, la première phase de ce premier tour en ce qui concerne le groupe C s'est déroulée cette semaine à Plovdiv, avec deux défaites pour une seule victoire pour ce qui est de Mulhouse.La seconde phase se déroulera début février (2 au 4) à Lodz, où l'ASPTT n'aura pratiquement pas le droit à l'erreur après cette deuxième défaite en deux jours, jeudi face aux Polonaises et sachant queLes Mulhousiennes, encore passées à côté du rendez-vous, peuvent notamment regretter les nombreux points qu'elles ont offerts directement à leurs adversaires (26 fautes directes). Au même titre que les joueuses de François Salvagni peuvent regretter leur manque de constance sur cette partie nettement dominée par des Polonaises beaucoup plus tranchantes, notamment défensivement. Des lacunes à gommer impérativement pour avoir une chance de rester en course, en février prochain. Mais cela s'annonce très difficile.Du 24 au 26 novembre 2020 à Plovdiv (Bulgarie)Lodz -: 0-3 (23-25, 17-25, 22-25)Maritsa Plovdiv -: 0-3 (17-25, 19-25, 13-25)Maritsa Plovdiv -: 2-3 (18-25, 25-20, 25-20, 17-25, 10-15)Mulhouse -: 0-3 (18-25, 16-25, 18-25)- Lodz : 0-3 (20-25, 23-25, 20-25)VakifBank Istanbul - Maritsa PlovdivLodz 5Mulhouse 3 pointsMaritsa Plovdiv 1Les cinq premiers de groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale.