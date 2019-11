Ligue des Champions (F) : Deux sur deux pour Nantes

Tout va bien pour Nantes en Ligue des Champions ! Les vice-championnes de France et actuelles deuxièmes de Ligue A féminine ont décroché leur deuxième victoire en deux matchs dans la plus grand compétition européenne, en allant s'imposer 3-0 sur le terrain du champion de Hongrie, Vasas : 25-23, 25-22, 25-11 en 1h14. Les Nantaises, qui ont compté cinq points d'avance en milieu de premier set, ont finalement vu les Hongroises passer devant, avant de remporter la manche en marquant deux points de suite à 23-23. Dans la deuxième, elles ont encore dominé assez largement au début, avant que Vasas ne revienne une nouvelle fois, puis laisse Nantes reprendre les commandes à partir de 21-21. Il n'y a en revanche pas eu le moindre suspense dans le troisième set, Nantes menant de 1-1 à la fin sans jamais trembler. L'Américaine Lindsey Vander Weide a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 17 points (dont 1 ace), devant Lucille Gicquel et Lauren Schad (14pts). Grâce à ce deuxième succès, Nantes prend la tête de la poule D en attendant le match de Conegliano mercredi. Des Italiennes qu'elles recevront le 17 décembre prochain pour le compte de la 3eme journée.