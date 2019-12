Ligue des Champions (F) : Cannes toujours invaincu, pas Nantes

Soirée mitigée pour les clubs français lors de la 3eme journée de la phase de poules de la Ligue des Champions féminine. La bonne nouvelle est venue de Cannes, où les Azuréennes ont signé leur troisième victoire dans la compétition, en battant 3-0 le Dynamo Moscou, qui avait également remporté ses deux premiers matchs dans la compétition. Les Cannoises se sont imposées 25-22, 28-26, 25-22 en 1h31 au Palais des Victoires. Menées en début de match puis au coeur du premier set, elles ont réussi à inverser la tendance pour empocher la première manche. La deuxième fut riche en suspense, avec des Cannoises qui ont mené de six points, puis ont été menées de six points, avant d'égaliser et l'emporter de deux points. La troisième a été très équilibrée, avec pas moins de treize égalités, avant que l'équipe française ne fasse la différence sur les points importants. Nadiia Kodola termine meilleure marqueuse cannoise, avec 14 points, alors que Liljana Rankovic a brillé à la réception, avec 28% de réussite. A mi-phase de poule, le champion de France a donc fait un petit pas vers les quarts de finale. Prochain adversaire : Uralochka le 21 janvier.

Nantes peut toujours y croire

Le vice-champion de France, Nantes, n'a en revanche pas réussi la passe de trois. Les Nantaises, qui avaient remporté leurs deux premiers matchs, se sont lourdement inclinées contre les Italiennes de Conegliano : 25-22, 25-18, 25-22 en 1h17. Nantes n'a jamais mené pendant le premier set, et n'a mené que de deux points au milieu du deuxième. Les Nantaises auraient pu l'emporter dans le troisième, où elles ont tenu jusqu'à 19-19, avant de s'incliner dans le money-time. Lucille Gicquel a marqué 12 points pour les vice-championnes de France et Tatjana Burmazovic a réussi 20% de ses réceptions. Suite à cette défaite, Nantes est deuxième du groupe D et figure toujours parmi les trois meilleurs deuxièmes qui décrocheront leur billet pour les quarts. Prochain adversaire : Vasas le 21 janvier.