Ligue des Champions (F) : Béziers tombe à Kazan

Actuel huitième de Ligue A, avec six victoires pour six défaites, Béziers compte sur la Ligue des Champions pour se changer un peu les idées, et les Héraultaises avaient d'ailleurs remporté leur premier match la semaine dernière, contre Plovdiv. Mais ce mardi, les Biterroises sont tombées sur le parquet du Dynamo Kazan en quatre sets : 22-25, 25-23, 25-18, 25-17 en 1h42. Béziers a pourtant bien entamé le match en menant de bout en bout dans le premier set, après avoir compté jusqu'à sept points d'avance. Sur sa lancée, le club français a mené 15-9 dans le deuxième et était encore devant jusqu'à 19-18. Mais les Russes ont très bien géré le money-time, et ont converti leur deuxième balle de set, à 24-23. Le troisième set a rapidement tourné en faveur de Kazan, qui a mené 12-6, puis 18-13 et l'a finalement emporté de sept points. Dans le quatrième, Béziers a tenu jusqu'à 11-11, mais s'est ensuite écroulé et les Russes de Samantha Fabris (22 points) se sont imposées sur leur première balle de match. Malgré les 17 points et 3 blocs d'Angela Leyva et les 16 points de Bianca Cugno, c'est donc une défaite pour le club français, deuxième du groupe D en attendant Fenerbahçe - Plovdid mercredi.