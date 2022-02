Ligue des Champions (F) : Béziers gagne pour l'honneur

Béziers n'a plus aucune chance de disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions de volley, mais le club héraultais espère finir du mieux possible sa phase de poule, et il s'est assuré de ne pas finir dernier en battant la lanterne rouge, Plovdiv. Les Biterroises sont allées l'emporter 3-2 en Bulgarie : 27-29, 25-23, 17-25, 25-16, 12-15 après 2h06 de jeu. La rencontre a été extrêmement disputée, à l'image du premier set, où les deux équipes ont mené tour à tour et où Béziers semblait bien parti en menant 10-15 puis 19-22, mais Plovdiv est revenu et a égalisé à 24-24. Les Françaises ont sauvé deux balles de set et se sont finalement imposées sur leur quatrième balle de set. Dans le deuxième, Plovdiv a mené jusqu'à 15-14, puis Béziers a pris les commandes pour mener 18-19 et ce sont finalement les Bulgares qui ont égalisé à une manche partout. Dans la troisième, les Héraultaises ont mené à partir de 5-6 et n'ont cessé de creuser l'écart, qui a grimpé jusqu'à +10. Scénario inverse dans le quatrième set où c'est Plovdiv qui a pris les commandes à partir de 4-3 et a aussi pris dix points d'avance.

23 points pour Cugno

Il a donc fallu disputer un tie-break entre les deux équipes, et Béziers s'est détaché à partir de 8-8 pour l'emporter de trois points. Bianca Cugno a été déterminante dans la victoire biterroise, avec 23 points au compteur. "Ce n'était pas un match facile à jouer, mais nous nous y sommes préparées. Plovdiv a changé sa façon de jouer. C'était difficile pour nous au début, mais nous avons su nous adapter à ce qu'elles faisaient ce soir et c'est pourquoi nous avons gagné le match. Nous sommes si heureuses de la victoire et nous espérons que nous ferons également du bon travail lors du prochain match", a réagi l'Argentine. Dans deux semaines, Béziers se rendra se rendra chez le leader invaincu du groupe, Fenerbahçe, pour tenter de terminer sa saison européenne sur un exploit. Il sera ensuite temps de se consacrer au championnat, car elles n'occupent que la septième place.