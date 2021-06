Ligue de Nations (H) : La Serbie inflige une première défaite à l'équipe de France

Il n’y a plus d’équipe invaincue à Rimini ! Alors que les Bleus ont remporté leurs quatre premiers matchs dans le cadre de la Ligue des Nations, les joueurs de Laurent Tillie ont subi leur premier revers à l’occasion de leur duel face à la Serbie. Les Tricolores ont pourtant bien entamé la rencontre, prenant très tôt trois points d’avance dans le premier set mais les Serbes, grâce à cinq points consécutifs, ont su se relancer. Toutefois, grâce à un 6-1, les coéquipiers de Stephen Boyer (22 points) ont repris les commandes pour remporter le premier set avec une marge de trois points. Plus accrochée, la deuxième manche a longtemps vu les deux équipes ne pas compter plus de deux longueurs d’avance puis les Bleus ont manqué une première balle de set. Toutefois, enchaînant deux points, les protégés de Laurent Tillie se sont rapprochés à un set d’une cinquième victoire en autant de matchs.

Les Bleus ont cédé sur la longueur

C’est alors que la Serbie s’est réveillée, prenant très rapidement dans le troisième set une marge de quatre puis cinq points. Ne voulant pas abdiquer tout de suite, les Tricolores ont su revenir à un point en toute fin de manche pas sans totalement inverser la tendance, se retrouvant emmenés dans une quatrième manche. Sur leur lancée, les coéquipiers d’Aleksandar Atanasijevic (20 points) ont de nouveau fait la course en tête au démarrage de cette manche mais sans jamais totalement distancer l’équipe de France, revenue à hauteur à deux reprises avant de passer devant à l’entame du « money time ». Mais une série de trois points consécutifs a permis à la Serbie d’aller chercher le tiebreak. Les Bleus se sont alors effondrés, perdant les cinq premiers points de cette manche décisive. Un matelas que les Serbes ont ensuite fait fructifier, comptant jusqu’à sept longueurs d’avance, pour finalement contrôler et s’imposer à leur première balle de match (22-25, 24-26, 25-22, 25-23, 15-9). Malgré ce revers, les Bleus restent dans le Top 4 du classement, qui ouvrira les portes des demi-finales.



VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2021

Du 28 mai au 27 juin 2021, à Rimini (Italie)



Classement (après 5 journées sur 15)

1- Slovénie 12 points

2- Brésil 12

3- France 12

4- Serbie 11

5- Russie 7

6- Pologne 9

7- Allemagne 8

8- Japon 7

9- Etats-Unis 6

10- Iran 6

11- Bulgarie 5

12- Canada 3

13- Pays-Bas 3

14- Italie 2

15- Argentine 2

16- Australie 0



Semaine 2

Jeudi 3 juin 2021

Brésil - France : 0-3 (37-39, 18-25, 28-30)



Vendredi 4 juin 2021

Serbie - France : 3-2 (22-25, 24-26, 25-22, 25-23, 15-9)



>>> Les quatre premiers se qualifient pour le Final Four, qui se déroulera les 26 et 27 juin.