Montpellier et Rennes, plus proches poursuivants du leader Tours (à neuf points), se sont imposés samedi soir sur le même score de 3 sets à 0, face à Nantes-Rézé (25-21, 25-20, 25-16) et Sète (25-19, 25-9, 25-16). Narbonne a dominé la lanterne rouge Cannes également en trois manches (25-21, 25-19, 25-22). Dans le dernier match de la soirée, Tourcoing a battu Chaumont au bout du tie break du 5e set (25-27, 25-23, 27-29, 25-21, 20-18).