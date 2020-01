Ligue A : Paris va jouer au Vélodrome

Vainqueurs de 17 des 20 titres de champion de France de volley masculin décernés depuis 2000, Paris et Tours se retrouveront le 28 mars prochain pour le compte de la 26eme et dernière journée de la saison régulière de Ligue A pour un match qui promet beaucoup. Nul ne sait quelle place occuperont les deux équipes au classement à ce moment-là (Tours est actuellement 2eme et Paris 6eme), mais toujours est-il que ce « clasico » aura une saveur spéciale, car il se déroulera au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, à 35km de la capitale, comme le révèle Le Parisien ce mercredi. « L'idée est de proposer un spectacle populaire et de mettre un coup de projecteur sur le club. On est conscient que le volley, seul, n'est pas suffisant pour développer l'économie du club. Il faut donc conquérir un nouveau public sur le territoire francilien, plus familial ou amateur de sensations nouvelles », explique Arnaud Gandais, le directeur général du club, qui annonce qu’un concert de Gaëtan Roussel se déroulera après le match. Les billets seront vendus au tarif de 19 euros, et le club rêve de battre le record de spectateurs pour un match de Ligue A, détenu par Toulouse depuis 2011 (4223 spectateurs).