Ligue A (M): Tours conserve sa couronne

Tours et Chaumont sont inséparables, et à la fin, ce sont Hermans Egleskalns et ses coéquipiers qui gagnent... Vendredi soir, trois jours après avoir raflé la première manche de la finale de Ligue A en terre hostile (22-25, 22-25, 25-16, 25-23, 12-15), les Tourangeaux ont aisément triomphé lors du match décisif, à domicile contre Chaumont (25-15, 25-22, 25-12).

Ils conservent donc leur couronne nationale, acquise l'an passé face à ces mêmes Chaumontais, par ailleurs battus en finale de la Coupe de France le 10 mars dernier par leurs bourreaux du jour.