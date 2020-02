Ligue A : Les clubs dénoncent Rennes

Ce mardi, la Commission d'aide et de contrôle des clubs professionnels a décidé d’infliger trois points de pénalité au club de Rennes (plus un avec sursis) en raison de « communication d'informations inexactes » et « inobservation des décisions de la DNACG et rupture manifeste d'équité ». Le club breton est en proie à des problèmes financiers depuis de longs mois, mais cela ne l’empêche pas d’occuper, suite à cette sanction, la place de co-leader de Ligue A, à égalité avec Tours. Cette décision n’a pas du tout plu à dix équipes du championnat (Toulouse, Paris et Nice manquent à l’appel), qui ont décidé de publier un communiqué ce mercredi. « Il nous semble particulièrement inéquitable d'avoir laissé ce club participer au championnat de France, et désormais dangereux pour la crédibilité de notre championnat de prendre le risque de lui laisser la possibilité de participer aux play-offs et, d'éventuellement gagner cette compétition », écrivent-ils notamment. Leur appel sera-t-il entendu par la Ligue ? Affaire à suivre…



Communiqué de dix clubs de Ligue A :

"Suite à la décision de la commission d'appel de la Fédération Française de Volley d'infliger 3 points de pénalités au club de Rennes, nous déclarons conjointement prendre acte de cette décision et en contester vivement la cohérence. Compte-tenu des différentes déclarations, parfois contradictoires, distillées par le club lui-même, il nous semble particulièrement inéquitable d'avoir laissé ce club participer au championnat de France, et désormais dangereux pour la crédibilité de notre championnat de prendre le risque de lui laisser la possibilité de participer aux play-offs et, d'éventuellement gagner cette compétition. Les informations qui sont connues de tous sur ces redressements URSSAF, mises aux Prudhommes, et dépassement de masse salariale encadrée, nous laissent à penser que ce club ne sera pas en mesure de participer au championnat la saison prochaine. Il nous paraît donc irréel de prendre le risque de laisser le Rennes Volley 35 participer aux phases finales de notre championnat. Le résultat serait catastrophique pour l'image du Volley-Ball. De surcroit, ce serait mépriser l'équité sportive qui devrait être de mise dans notre championnat. Tous les clubs ont été confrontés, un jour, à la DNACG et nous ne retrouvons pas, dans cette décision que nous jugeons tous injuste, la rigueur dont est sensée faire preuve cette institution. "

Signataires : Narbonne, Tours, Chaumont, Nantes-Rezé, Tourcoing, Ajaccio, Poitiers, Cannes, Sète, Montpellier.