Ligue A : Les calendrier dévoilés

Douze jours après avoir dévoilé le grille calendaire et la formule de ses championnats professionnels (Ligue A masculine et féminine, Ligue B masculine), la Ligue nationale de volley a dévoilé ses calendriers ce lundi. Comme prévu, la saison de Ligue A féminine débutera le 26 septembre, avec une formule raccourcie (saison régulière à 15 clubs avec matchs aller-retour mais pas de play-offs) et un premier choc entre Mulhouse et Cannes, qui étaient premier et troisième au moment de l’arrêt de la saison 2019-20, en Alsace. Du côté des hommes, la saison commencera le 3 octobre, avec la même formule que d’habitude (saison régulière et play-offs). L’affiche de la première journée verra s’opposer Tours et Cannes, qui étaient respectivement premier et sixième au moment de l’arrêt de la saison. Rappelons que Cambrai est promu de Ligue B et remplace numériquement Rennes (3eme en 2019-20), placé en liquidation judiciaire.



Ligue A (H/J1)

Samedi 3 octobre 2020

Toulouse – Montpellier

Sète – Chaumont

Nice – Narbonne

Tourcoing – Cambrai

Cannes – Tours

Nantes-Rezé – Paris

Ajaccio – Poitiers



Ligue A (F/J1)

Samedi 26 septembre 2020

Istres – Paris Saint-Cloud

Chamalières – Mougins

Le Cannet – Vandoeuvre-les-Nancy

Marcq-en-Baroeul – Nantes

Mulhouse – Cannes

Pays d’Aix-Venelles – Saint-Raphaël

Terville Florange – France Avenir 2024

Exempt : Béziers