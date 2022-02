Ligue A (J22) : Sète reste au contact

Tourcoing domine Paris

Toulouse au bout de la nuit

VOLLEY - LIGUE A (H) / 22EME JOURNEE

Jeudi 17 février 2022

Vendredi 18 février 2022

Samedi 19 février 2022

Après la victoire du leader Tours jeudi à Nantes-Rezé, Sète, troisième se devait de gagner pour ne pas être trop décroché, et les Sétois y sont magnifiquement parvenus, en battant Narbonne (4eme) en trois sets : 25-14, 25-18, 25-23 en 1h17. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense lors de cette rencontre. Les Audois ont tenu jusqu'à 10-9 dans le premier set avant de prendre l'eau. Dans le deuxième, ils ont tenu jusqu'à 17-15 puis ont craqué de nouveau., dans le sillage d'un Ryan Sclater à 15 points (10 pour Rémi Bassereau côté Narbonne). Sète revient à six points de Tours.Dans un match important en vue de la qualification en play-offs, Tourcoing (6eme) s'est défait de Paris (8eme) en quatre sets et 1h44 de jeu : 25-17, 27-25, 23-25, 25-19. Les Nordistes ont déroulé leur volley dans le premier set, mais le deuxième a été beaucoup plus serré puisqu'ils ont dû sauver deux balles de set à 23-24 et 24-25, avant d'enchaîner trois points de suite et empocher la manche. La troisième a tourné de justesse en faveur des Parisiens, qui ont pris l'avantage à partir de 15-15.Le duo Gabriel Vaccari - Julio Cardenas a fait merveille, avec respectivement 18 et 16 points. Les 15 points de Miran Kujundzic n'ont pas suffi à Paris.Dans un match du ventre mou, Toulouse (9eme) a fait une bonne opération en allant l'emporter au tie-break à Cambrai : 25-22, 19-25, 32-30, 24-26, 8-15 en 2h49. Les Nordistes ont remporté le premier set en s'arrachant sur la fin alors que le score était de 22-22, mais ont perdu assez largement le deuxième. Le troisième a été le plus spectaculaire, puisqu'il a duré 58 minutes et que Toulouse a manqué cinq balles de set et que Cambrai l'a emporté sur sa quatrième occasion.Cela a reboosté les Haut-Garonnais, qui ont ensuite remporté le tie-break avec un gros écart (15-8). Daniel Cagliari a grandement contribué à ce succès, avec 28 points, alors que 24 points de Vasyl Tupchii n'auront finalement servi qu'à prendre un point pour Cambrai.Nantes-Rezé -: 1-3 (22-25, 25-23, 23-25, 19-25)- Narbonne : 3-0 (25-14, 25-18, 25-23)- Paris : 3-1 (25-17, 27-25, 23-25, 25-19)Cambrai -: 2-3 (25-22, 19-25, 32-30, 24-26, 8-15)AS Cannes - NiceLe Plessis-Robinson - MontpellierPoitiers - Chaumont