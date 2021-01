Ligue A (J17) : Montpellier est tombé !

Invaincu depuis le 13 octobre dernier, soit 18 victoires de suite toutes compétitions confondues, Montpellier est tombé ce vendredi en ouverture de la 17eme journée de Ligue A. Le leader du championnat s'est incliné au tie-break à Poitiers, pourtant seulement classé huitième. Au terme d'un match qui a duré 2h15, les Poitevins l'ont emporté 21-25, 30-28, 25-15, 20-25, 15-12 ! Si les Héraultais ont mené d'un bout à l'autre du premier set, ils ont en revanche perdu le deuxième après avoir manqué cinq balles de set. Dans le troisième, Poitiers a déroulé son jeu et l'a emporté de dix points, avant de voir Montpellier gagner le quatrième assez facilement aussi. Tout s'est donc joué au tie-break, où Poitiers a mené 3-1, puis Montpellier a mené 9-7. Il y a ensuite eu égalité à 11-11, et les Poitevins ont remporté quatre des cinq points suivants, et donc le match. Chizoba Neves Atu a été le grand artisan de ce succès, avec 30 points au compteur, alors que Ryan Sclater a fait tout ce qu'il a pu pour les Héraultais, en inscrivant 25 points.

Une formalité pour Tourcoing

Malgré cette défaite, Montpellier compte encore six points d'avance sur Tourcoing, qui a facilement battu la lanterne rouge Ajaccio. Les Nordistes sont allés s'imposer 25-22, 25-21, 25-13 en Corse, en seulement 1h16. Ils ont remporté le premier set en faisant la différence au dernier moment, les deux équipes étant encore à égalité à 21-21, avant de connaitre le même scénario dans le deuxième. La troisième manche n'a en revanche été qu'une formalité pour Tourcoing, qui s'est rapidement envolé et l'a emporté de douze points. Agustin Loser et Arpad Baroti ont tous les deux marqué 15 points pour les Nordistes, alors que Robin Overbeeke, prêté par Paris, finit avec 8 points pour les Corses. Il s'agit de la 16eme défaite en 17 matchs pour Ajaccio, qui va devoir espérer un miracle pour se maintenir.



LIGUE A (H) / 17EME JOURNEE

Vendredi 29 janvier 2021

Ajaccio - Tourcoing : 0-3 (22-25, 21-25, 13-25)

Poitiers - Montpellier : 3-2 (21-25, 30-28, 25-15, 20-25, 15-12)



Samedi 30 janvier 2021

17h00 : Sète - Tours

18h00 : Cannes - Nantes-Rezé

18h00 : Narbonne - Chaumont



Dimanche 31 janvier 2021

16h00 : Paris - Cambrai

17h00 : Toulouse - Nice