Ligue A (H/quarts) : Tours a souffert

C'est parti pour les play-offs de Ligue A masculine ! Après quelques jours de polémique, suite à l'appel de Cannes qui a entraîné une modification des affiches des quarts, place au jeu, et la logique a été respectée. Les quatre équipes les mieux classées de la saison régulière, qui disputaient donc le Match 1 à domicile, l'ont emporté, avec plus ou moins de facilité. Tours, qui avait fini n°1, partait largement favori face à Nice, huitième, mais les Tourangeaux ne l'ont finalement emporté qu'au tie-break après 2h08 de jeu. Les Niçois de Bruno Lima (19pts) ont même mené deux manches à une et le score a été de 19-19 dans la quatrième, mais Tours a très bien maîtrisé la fin de set (25-22), puis le tie-break (15-7), dans le sillage d'un Luciano Palonsky qui termine avec 15 points. Chaumont, vainqueur de la Coupe de France samedi dernier au détriment du TVB, a quant à lui moins tremblé face à Tourcoing, l'emportant en quatre manches. Les Haut-Marnais ont connu un petit coup de mou dans le deuxième set (20-25) mais ont ensuite pris le dessus sur les Nordistes, grâce notamment aux 14 points de Jesus Herrera et de Roamy Alonso (12pts pour Julien Winkelmuller et Gabriel Vaccari côté Tourcoing).

Rodrigues de Araujo porte Narbonne

Troisième de la saison régulière, Montpellier s'est également imposé en quatre sets, contre Paris. Les Héraultais ont lâché le troisième set (19-25), et le score a été de 22-22 dans le quatrième, mais ils ont réussi à conclure (25-23). Théo Faure termine avec 19 points et Ibrahim Lawani avec 16. Enfin, dans le quart de finale qui doit être le plus serré sur le papier, Narbonne l'a aussi emporté en quatre sets, contre Sète. Comme Montpellier, Narbonne a perdu le troisième set, avant de gagner le quatrième, mais ce fut chaud car Sète s'est procuré une balle de set à 24-25, avant de perdre trois points de suite. Rafael Rodrigues de Araujo a cartonné, avec 28 points au compteur pour les Audois, alors que Ryan Sclater n'a pas été en reste pour les Sétois, avec 26 points. Les Matchs 2 se dérouleront dimanche, toujours chez l'équipe la mieux classée.



LIGUE A (H) / QUARTS DE FINALE

Match 1 - Vendredi 8 avril 2022

Narbonne (4) - Sète (5) : 3-1 (25-18, 25-20, 20-25; 27-25) >>> Narbonne mène 1-0

Chaumont (2) - Tourcoing (7) : 3-1 (25-22, 20-25, 25-17, 25-18) >>> Chaumont mène 1-0

Montpellier (3) - Paris (6) : 3-1 (25-16, 25-19, 19-25, 25-23) >>> Montpellier mène 1-0

Tours (1) - Nice (8) : 3-2 (27-25, 20-25, 18-25, 25-22, 15-7) >>> Tours mène 1-0



>>> Les quarts de finale se déroulent au meilleur des cinq matchs, avec Match 1, Match 2 et Match 5 éventuel sur le terrain du mieux classé en saison régulière.