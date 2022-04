Ligue A (H/Quarts) : Le Match 4 entre Sète et Narbonne à huis clos suite à une bagarre

Les villes de Narbonne et de Sète ne sont distantes que de 80 kilomètres, et c'est donc un petit derby qui se déroule actuellement en quarts de finale de Ligue A masculine de volley entre les Centurions et l'Arago. Jeudi, la passion est même montée d'un cran, et des incidents sont intervenus à la fin du Match 3 jeudi soir, à Sète, où les Narbonnais avaient l'occasion de valider leur billet pour les demi-finales mais ont finalement été battus 3-1. Selon L'Equipe, un membre du service de sécurité de Sète a frappé le préparateur physique de Narbonne et une bagarre générale a éclaté. Deux joueurs ont été blessés et ont d'ailleurs porté plainte ce vendredi.

Le vainqueur sera opposé à Tours

Face à ces événements, la Ligue a décidé de sévir, et a ordonné un huis clos pour le Match 4, qui aura lieu ce samedi, toujours à Sète. "Le Président de la Ligue Nationale de Volley, Monsieur Yves Bouget, a saisi la Commission de Discipline à la suite des incidents intervenus lors de la rencontre 3 du quart de finale de Play-Off, Sète-Narbonne, qui s’est tenue le jeudi 14 avril 2022. A la suite de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du club de Sète par la Commission de Discipline et au regard de la gravité des faits, le Bureau de la LNV s’est réuni ce jour afin d’étudier si la situation nécessitait la mise en place de mesures à titre conservatoire. Après analyse des risques le Bureau a prononcé un huis clos total pour la rencontre 4 du quart de finale de Play-Off, Sète-Narbonne qui se tiendra le samedi 16 avril à la Halle Marty de Sète ", dit le communiqué de la LNV. Rappelons que le vainqueur ce ce quart de finale sera opposé au premier de la saison régulière, Tours, qui a éliminé Nice en trois matchs.



VOLLEY - LIGUE A (H) / QUARTS DE FINALE

Paris (6) - Montpellier (3) >>> Montpellier qualifié (3-0)

Tourcoing (7) - Chaumont (2) >>> Chaumont mène 2-1

Sète (5) - Narbonne (4) >>> Narbonne mène 2-1

Nice (8) - Tours (1) >>> Tours qualifié (3-0)



>>> Les quarts de finale se déroulent au meilleur des cinq matchs, avec Match 1, Match 2 et Match 5 éventuel sur le terrain du mieux classé en saison régulière.