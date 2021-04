Ligue A (H/Quarts de finale retour) : L'AS Cannes et Tourcoing joueront une belle, Montpellier, Chaumont et Cambrai qualifiés

Le plateau du dernier carré de Ligue A masculine est presque au complet dès le match retour. Déjà victorieux très nettement sur le parquet de Poitiers, Montpellier n’a pas fait durer le suspense. Le premier de la saison régulière a confirmé sa qualification avec une victoire en trois manches face à des Poitevins qui, après avoir manqué leur entame de match, se sont avérés accrocheurs, concédant de peu le premier set. Les coéquipiers de Chizoba Neves Atu (17 points) ont été menés de bout en bout dans la deuxième manche mais, là aussi, les Héraultais ont dû cravacher pour faire le break. Des efforts que les joueurs de Brice Donat ont fini par payer. Emmené par Nicolas Le Goff (11 points), Montpellier a fait cavalier seul et s’impose en trois manches (26-24, 25-22, 25-12) pour rejoindre Chaumont en demi-finales. S’ils se sont imposé à l’arraché en terre tourangelle, les joueurs de Silvano Prandi ont connu moins de difficulté à domicile pour écarter le TVB. Si les premiers échanges ont été équilibrés, Chaumont a accéléré la cadence et creusé sans cesse l’écart dans un premier set à sens unique. Malgré une belle combativité en début de deuxième manche, les coéquipiers de Leandro Nascimento (10 points) ont été débordés pour être menés deux manches à rien. Dos au mur, les protégés d’Hubert Henno ont démarré le troisième set le mors aux dents mais rien n’y a fait. Les coéquipiers d’Osniel Melgarejo et Jesus Herrera (11 points chacun) ont irrémédiablement creusé l’écart pour s’imposer (25-15, 25-20, 25-20) et assurer leur place dans le dernier carré.

Cambrai élimine Narbonne, l’AS Cannes et Tourcoing n’en ont pas fini

Dans l’autre moitié de tableau, la surprise et l’indécision ont été au rendez-vous. Troisième de la saison régulière, Narbonne voit sa saison prendre fin dès les quarts de finale. Battus lors du match aller à Cambrai, les joueurs de Guillermo Falasca n’ont pas eu les réponses pour inverser la tendance sur leur parquet. Longtemps devant durant le premier set, les Cambraisiens ont tout d’abord pas su conclure mais, au bout du suspense et après avoir écarté cinq balles de set, ont trouvé la solution. Un scenario similaire a permis aux coéquipiers de Daniel Cagliari (24 points) de prendre deux manches d’avance et de se rapprocher des demi-finales. Mais, à l’orgueil, les Narbonnais ont effacé une entame de set manquée pour se détacher et retarder l’échéance. Mais, échaudés, les joueurs de Gabriel Denys ont mis fin au suspense à l’issue de la quatrième manche (30-32, 25-27, 25-18, 19-25). Mais Narbonne va devoir attendre 24 heures de plus pour connaître le nom de son adversaire. Car Tourcoing n’a pas dit son dernier mot. Battus par l’AS Cannes à domicile au match aller, les joueurs de Mauricio Paes ont rendu la pareille. Une rencontre démarré tambour battant avec un premier set à sens unique pour les Nordistes mais les coéquipiers de Lincoln Williams (14 points) ont su serrer le jeu pour revenir à hauteur et relancer le match. Toutefois, après avoir été inquiété, Tourcoing a su faire la différence pour reprendre une manche d’avance. Les coéquipiers de Luciano Palonsky (17 points) ont ensuite fait la course en tête dans un quatrième set à sens unique pour s'imposer (16-25, 25-22, 19-25, 20-25) obtenir un match d’appui ce dimanche, toujours à Cannes.



VOLLEY - LIGUE A (H) / QUARTS DE FINALE

Du 3 au 11 avril 2021



MONTPELLIER (1) - POITIERS (8) : 2-0 >>> MONTPELLIER QUALIFIE

Match aller - Poitiers - Montpellier : 0-3 (16-25, 18-25, 21-25)

Match retour - Montpellier - Poitiers : 3-0 (26-24, 25-22, 25-12)



CHAUMONT (4) - TOURS (5) : 2-0 >>> CHAUMONT QUALIFIE

Match aller - Tours - Chaumont : 2-3 (25-23, 26-24, 28-30, 23-25, 13-15)

Match retour - Chaumont - Tours : 3-0 (25-15, 25-20, 25-20)



AS CANNES (2) - TOURCOING (7) : 1-1

Match aller - Tourcoing - AS Cannes : 2-3 (25-19, 15-25, 25-23, 17-25, 12-15)

Match retour - AS Cannes - Tourcoing : 1-3 (16-25, 25-22, 19-25, 20-25)

Match d’appui le 11 avril à Cannes



NARBONNE (3) - CAMBRAI (6) : 0-2 >>> CAMBRAI QUALIFIE

Match aller - Cambrai - Narbonne : 3-0 (25-21, 25-23, 30-28)

Match retour - Narbonne - Cambrai : 1-3 (30-32, 25-27, 25-18, 19-25)