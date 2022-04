Ligue A (H/Quarts de finale) : Narbonne n'a pas joué face à Sète, Tourcoing revient à hauteur de Chaumont

Il faudra un Match 5 pour départager Chaumont et Tourcoing. Menés deux victoires à rien après les matchs disputés en Haute-Marne, les Nordistes ont égalisé à l’issue de la deuxième rencontre sur leur parquet. Très vite, les coéquipiers de Gabriel Vaccari (13 points) ont pris l’avantage mais sans jamais creuser l’écart. Ils ont toutefois tenu bon pour empocher le premier set. La deuxième manche a débuté par deux séries, de trois points pour Tourcoing puis de cinq pour Chaumont. Longtemps en tête, les joueurs de Silvano Prandi ont sauvé une première balle de set avant d’en manquer une. Dans la foulée, Tourcoing a fait le break dans ce match. Si l’entame de la troisième manche a été en faveur d’Osniel Melgarejo (10 points) et de Chaumont, les joueurs de Mauricio Paes ont très vite pris les commandes pour s’envoler vers le gain de la rencontres en trois sets secs (25-22, 27-25, 25-16). Les deux équipes ont désormais rendez-vous le 20 avril prochain à Palestra, la salle de Chaumont.

Narbonne a préféré déclarer forfait

La deuxième affiche prévue ce samedi n’a finalement pas eu lieu. Le club de Narbonne a, en effet, renoncé à affronter Sète à la suite des incidents qui ont émaillé la fin du Match 3 disputé ce jeudi en terre sétoise. Alors que la Ligue Nationale de volleyball (LNV) avait très rapidement réagi en ordonnant un huis-clos pour cette rencontre, tout en attendant les conclusions de la commission de discipline, les « Centurions » ont opté pour un geste fort contre la violence dans le sport. « Ils ont eu peur pour eux-mêmes et leur famille, puisque ça s'est passé au moment où les familles rejoignent les joueurs sur le terrain, a déclaré le président narbonnais Jérémie Ribourel dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Ils pensent à l'Argentin assassiné à Paris pour rien, tout cela a créé de l'émotion dans l’équipe. Ils veulent qu'on écrive un message politique pour dire stop à la violence dans les stades. » Alors que cette décision exceptionnelle ne sera pas sans conséquences financières pour Narbonne, les joueurs vont pouvoir préparer sereinement le Match 5, qui sera décisif pour la qualification en demi-finales.



VOLLEY - LIGUE A (H) / QUARTS DE FINALE

Match 4 - Samedi 16 avril 2022

Sète - Narbonne >>> Victoire de Sète par forfait, deux victoires partout dans la série

Tourcoing - Chaumont : 3-0 (25-22, 27-25, 25-16) >>> Deux victoires partout dans la série