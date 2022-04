Ligue A (H/Quarts de finale) : Deuxième victoire pour Montpellier, Chaumont, Narbonne et Tours

La tendance n’a pas été remise en cause. Deux jours après un Match 1 qui a vu les équipes les mieux classées au terme de la saison régulière prendre la main, le mot d’ordre de la deuxième manche a été la confirmation. Après son succès en quatre manches sur Paris en ouverture de la série, Montpellier s’est montré un peu plus expéditif ce dimanche. Les coéquipiers de Nicolas Lazo (14 points) ont su faire très vite la différence dans les deux premières manches pour prendre l’ascendant sur les Parisiens. Ces derniers ont tenté de résister mais les coéquipiers d’Ibrahim Lawani (16 points) ont fini par céder (25-18, 25-17, 25-22) et se retrouvent dos au mur avant de recevoir les Héraultais. Chaumont, de son côté, a confirmé l’avantage pris sur Tourcoing. La première manche a été à sens unique avant que le TLM, emmené par Agustin Loser (11 points), a longtemps mené dans la deuxième manche mais le bras de fer a finalement tourné en faveur des Chaumontais. Le troisième set a connu un scenario similaire, avec jusqu’à cinq points d’avance pour Tourcoing mais les coéquipiers de Jesus Herrera Jaime (12 points) ont su revenir fort en toute fin de manche pour l’emporter (25-16, 25-23, 25-23).

Narbonne confirme, Tours facile

Déjà victorieux de Sète en quatre manches lors du premier duel, Narbonne a récidivé ce dimanche. La première manche a vu les deux équipes avoir l’avantage à tour de rôle mais, après avoir sauvé une balle de set, ce sont les Narbonnais qui ont empoché le premier set. La deuxième manche, plus accrochée au début a vu les Sétois, emmenés par Ryan Sclater (26 points), terminer fort pour égaliser. Vexés, les coéquipiers de Rafael Rodigues de Araujo (19 points) ont su effacer un début de troisième set difficile pour creuser un écart net puis reprendre l’avantage dans cette rencontre. Avec un matelas de cinq points en milieu de quatrième manche, Sète pensait pouvoir prolonger le match mais un 10-1 a totalement changé la donne et permis à Narbonne d’aller s’imposer (26-24, 19-25, 25-21, 25-21). Tours, de son côté, a vécu un Match 2 bien différent du premier face à Nice. Alors que les Azuréens ont su emmener le TVB au tiebreak ce vendredi, les Tourangeaux ont haussé le ton. Sur leur lancée, les coéquipiers de Bruno Lima (9 points) ont démarré fort mais Tours a d’abord recollé avant de se détacher. La domination des coéquipiers de Luciano Palonsky (17 points) a été plus nette dans la deuxième manche avant qu’ils aillent conclure dans la troisième (25-18, 25-19, 25-19). Place maintenant aux Matchs 3 et 4 sur le parquet des équipes les moins bien classées.



VOLLEY - LIGUE A (H) / QUARTS DE FINALE

Match 2 - Dimanche 10 avril 2022

Montpellier (3) - Paris (6) : 3-0 (25-18, 25-17, 25-22) >>> Montpellier mène 2-0

Chaumont (2) - Tourcoing (7) : 3-0 (25-16, 25-23, 25-23) >>> Chaumont mène 2-0

Narbonne (4) - Sète (5) : 3-1(26-24, 19-25, 25-21, 25-21) >>> Narbonne mène 2-0

Tours (1) - Nice (8) : 3-0 (25-18, 25-19, 25-19) >>> Tours mène 2-0



>>> Les quarts de finale se déroulent au meilleur des cinq matchs, avec Match 1, Match 2 et Match 5 éventuel sur le terrain du mieux classé en saison régulière.