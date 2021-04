Ligue A (H/Quarts de finale aller) : Avantage pour Montpellier, l'AS Cannes, Chaumont et Cambrai

La course au titre est lancée. Après 26 journées de saison régulière, les play-offs ont démarré ce samedi avec le match aller des quarts de finale… avec une seule surprise à signaler. En effet, troisième dans la hiérarchie, Narbonne s’est incliné sur le parquet de Cambrai. Pourtant, les joueurs de Guillermo Falasca ont fait la course en tête dès l’entame du premier set mais, petit à petit, les coéquipiers de Daniel Cagliari (20 points) ont pris le jeu à leur compte pour prendre l’avantage. Le scenario du deuxième set est peu ou prou le même que celui du premier avec Simon Hirsch (13 points) et ses coéquipiers qui n’ont pas su concrétiser une bonne entame. Mais les Cambraisiens, très inspirés en début de troisième manche, ont vacillé après avoir manqué une première balle de match. Narbonne n’a pas su profiter de ses deux balles de set pour se relancer. Cambrai s’impose en trois manches (25-21, 25-23, 30-28) avant le retour et une belle éventuelle en terre narbonnaise. Dans cette même partie de tableau, l’AS Cannes a arraché le premier point à Tourcoing. Si les joueurs de Mauricio Paes ont bien entamé le match à domicile et su réagir au retour des Cannois en remportant à l’arraché la troisième manche, la fin de la rencontre n’a pas été à leur avantage. Les protégés de Luc Marquet, emmenés par Lincoln Williams (24 points), ont fait un cavalier seul dans le quatrième set avant de dominer le tiebreak (25-19, 15-25, 25-23, 17-25, 12-15).

Montpellier facile, Chaumont a eu plus de mal

Dans l’autre moitié de tableau, Montpellier n’a pas manqué son entame de play-offs. Après avoir déclaré forfait pour son match de la dernière journée de la saison régulière, le club héraultais n’a pas connu de difficultés à venir à bout de Poitiers au match aller. Patiemment, les coéquipiers de Ryan Sclater (14 points) ont construit leur première manche, remportée de neuf points, avant de faire de même dans le deuxième set. Si les Poitevins, emmenés par Swan Ngapeth (12 points), ont fait de la résistance en début de troisième manche, Montpellier a fait parler sa puissance de feu pour se diriger face un succès facile (16-25, 18-25, 21-25) et pourra conclure dès samedi prochain au match retour. Dans l’affiche la plus équilibrée de ces quarts de finale, Tours et Chaumont se sont offert un beau duel. Le TVB a démarré très fort, remportant une première manche durant laquelle les coéquipiers d’Artur Udrys (19 points) ont mené de bout en bout avant de donner un dernier coup de collier pour mener deux manches à rien. Dos au mur, Chaumont a su réagir et, après avoir écarté deux balles de match, reprendre vie dans cette rencontre. Egalisant à deux manches partout in extremis, les coéquipiers de Jesus Herrera (26 points) ont fait la course en tête dans le tiebreak pour s’imposer (25-23, 26-24, 28-30, 23-25, 13-15) avant le match retour à domicile.



VOLLEY - LIGUE A (H) / QUARTS DE FINALE

Du 3 au 11 avril 2021



MONTPELLIER (1) - POITIERS (8) : 1-0

Match aller - Poitiers - Montpellier : 0-3 (16-25, 18-25, 21-25)

Match retour le 10 avril à Montpellier

Match d’appui éventuel le 11 avril à Montpellier



CHAUMONT (4) - TOURS (5) : 1-0

Match aller - Tours - Chaumont : 2-3 (25-23, 26-24, 28-30, 23-25, 13-15)

Match retour le 10 avril à Chaumont

Match d’appui éventuel le 11 avril à Chaumont



AS CANNES (2) - TOURCOING (7) : 1-0

Match aller - Tourcoing - AS Cannes : 2-3 (25-19, 15-25, 25-23, 17-25, 12-15)

Match retour le 10 avril à Cannes

Match d’appui éventuel le 11 avril à Cannes



NARBONNE (3) - CAMBRAI (6) : 0-1

Match aller - Cambrai - Narbonne : 3-0 (25-21, 25-23, 30-28)

Match retour le 10 avril à Narbonne

Match d’appui éventuel le 11 avril à Narbonne