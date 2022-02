Ligue A (H/matchs en retard) : Tourcoing stoppe la série de Montpellier

Ce jeudi, le match en retard de la 14eme journée de Ligue A opposant Montpellier à Tourcoing a vu le dauphin de Tours se faire surprendre dans sa salle du Palais des Sport Chaban-Delmas (1-3). Bien que les Héraultais se sont adjugés le premier set, celui-ci a donné un petit aperçu de l'état d'esprit animant les troupes nordistes. Le score étriqué de 25-23 a boosté le TLM Volley qui a par la suite joué juste et sans trembler contre une équipe demeurant pourtant sur six succès consécutifs en championnat de France. La seconde manche a été remportée sur un score plus net de 18-25 par les visiteurs qui ont embrayé et décroché au mental le suivant pour basculer en tête (1-2; 24-26). Cette bataille a laissé des traces dans les rangs du MHSC, défait également dans le set suivant 20-25.



Une défait surprise du 2eme de Ligue A contre le 8eme qui gagne une place au retour de ce déplacement heureux dans le sud de la France. L'autre rencontre du jour a vu Toulouse dominer dans sa salle Poitiers sur le score de 3-0. Les Spacer's de la Ville rose interrompent leur mauvaise série de trois défaites consécutives et bondissent à la 10eme place au classement. Quant aux Poitevins, bon derniers de la classe mais toutefois à égalité avec Cannes et avec un match en moins, leur situation devient alarmante suite à ce 5eme revers d'affilée en championnat.



LIGUE A (H) / Matchs en retard



21eme journée :

Toulouse - Poitiers : 3-0 (25-22, 30-28, 25-20)



14eme journée :

Montpellier - Tourcoing : 1-3 (25-23, 18-25, 24-26, 19-25)