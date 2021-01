Ligue A (H/matchs en retard) : Première place consolidée pour Montpellier, Tours surpris à Tourcoing

Montpellier est plus que jamais leader de Ligue A masculine. Les joueurs d’Olivier Lecat ont profité de la réception de l’AS Cannes dans un match en retard de la 14eme journée pour reléguer Narbonne à sept longueurs. Après une entame de première manche accrochée, les Héraultais ont progressivement pris la mesure des Cannois pour s’imposer de quatre longueurs. La deuxième manche a vu les coéquipiers de Lincoln Williams (17 points) se rebeller et pousser Montpellier dans ses retranchements mais sans parvenir à recoller. Sur leur lancée, les Cannois ont poussé en début de troisième manche mais, sous l’impulsion de Dannu Demyanenko (13 points), c’est bien Montpellier qui s’est montré le plus costaud, s’imposant en trois manches sèches (25-21, 30-28, 25-18) pour une treizième victoire consécutive.

Tours perd du terrain, Poitiers se relance

Dans un duel de haut de tableau sur le parquet de Tourcoing, Tours comptait enchaîner à nouveau pour doubler Narbonne et s’emparer de la deuxième place. Mais, pour les joueurs d’Hubert Henno, tout ne s’est pas passé comme prévu. Dominés de bout en bout, avec jusqu’à dix points de retard, les Tourangeaux ont manqué leur entame de match avant de vivement réagir pour recoller à une manche partout. Toutefois, les coéquipiers d’Agustin Loser (18 points) ont repris leur marche en avant pour reprendre l’avantage, consolidé par un quatrième set rondement mené. Tourcoing s’impose (25-16, 21-25, 25-19, 25-23) et revient à quatre points du TVB, toujours troisième. Enfin, dans un duel de milieu de tableau, Poitiers a mis fin à une série de deux défaites de suite en s’imposant face à Toulouse en trois manches (25-18, 25-21, 25-20). Un succès qui permet aux Poitevins de s’emparer de la huitième place du classement au détriment de... Toulouse.



VOLLEY - LIGUE A (H) / MATCHS EN RETARD

Dimanche 17 janvier 2021



7eme journée

Poitiers - Toulouse : 3-0 (25-18, 25-21, 25-20)



12eme journée

Tourcoing - Tours : 3-1 (25-16, 21-25, 25-19, 25-23)



14eme journée

Montpellier - AS Cannes : 3-0 (25-21, 30-28, 25-18)