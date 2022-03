Ligue A (H/Matchs en retard) : Montpellier retrouve le sourire

VOLLEY - LIGUE A (H) / Matchs en retard

Mardi 1er mars 2022

Défait deux fois de suite dans sa salle par des équipes moins bien classées, Montpellier avait besoin de changer d'air.. En dépit de la perte du premier set, les Héraultais ne se sont pas démobilisés et ont ensuite enchaîné trois manches de belle facture pour repartir victorieux de la cité poitevine. Au classement, Montpellier revient à un point de Sète et du podium.Le voisin sétois a de son côté remporté son match en retard de la 19eme levée dans la salle de Cambrai (1-3).juste devant son voisin de l'Hérault, Montpellier. Le derby entre ces deux formations de haut de tableau sera d'ailleurs l'affiche de la 24eme journée ce dimanche. L'autre rencontre en retard de la 19eme levée se tenant ce mardi opposait Tourcoing à Cannes. Victorieux pour la 5eme fois de suite, les Nordistes poursuivent leur remontée au classement. Désormais 6eme, ils ont doublé Nice et par la même occasion, davantage scotché les Cannois, lanterne rouge, dans les abysses de la Ligue A masculine.Poitiers -: 1-3 (25-20, 20-25, 18-25, 18-25)- Cannes : 3-1 (25-18, 22-25, 25-19, 25-20)Cambrai -: 1-3 (19-25, 20-25, 26-24, 22-25)