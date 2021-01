Ligue A (H/J8) : Nice s'incline à Paris

Paris lance bien son année 2021. Face à Nice, le club de la Capitale n’en a pas fait tout un vélo avec une victoire en quatre manches. Dans le premier set, les joueurs de Dorian Rougeyron ont certes pris du temps pour creuser l’écart, prenant d’abord trois puis cinq et jusqu’à huit points d’avance pour prendre l’avantage dans cette rencontre. Les Niçois, au bord du gouffre avec une série de quatre défaites de suite pour finir 2020, ont immédiatement réagi car, après avoir fait la course derrière au score dans le deuxième set, les coéquipiers de Leo Andric (24 points) ont su mettre le dernier coup de reins pour égaliser à une manche partout. Une tendance qui s’est confirmée dans le début du troisième set mais les Parisiens, emmenés par Axel Truhtchev (19 points) et Antonin Rouzier (17 points), ont repris leur domination pour reprendre l’avantage. Mis à part un temps faible en milieu de quatrième manche, Paris a contrôlé le match pour s’imposer (25-19, 28-30, 25-23, 25-21) et faire une remontée jusqu’à neuvième rang du classement. Les Niçois, pour leur part, restent à la douzième place et ne repartent pas de l'avant.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 8EME JOURNEE

Samedi 14 novembre 2020

AS Cannes - Toulouse : 3-1 (25-19, 29-27, 23-25, 25-20)

Nantes-Rezé - Narbonne : 1-3 (25-20, 20-25, 17-25, 22-25)



Dimanche 15 novembre 2020

Montpellier - Cambrai : 3-0 (25-11, 29-27, 25-15)

Ajaccio - Sète : 1-3 (25-19, 19-25, 19-25, 23-25)



Mercredi 2 décembre 2020

Tourcoing - Poitiers : 3-0 (25-23, 25-19, 25-19)



Mardi 12 janvier 2021

Chaumont - Tours : 1-3 (21-25, 25-22, 21-25, 20-25)



Samedi 16 janvier 2021

Paris - Nice : 3-1 (25-19, 28-30, 25-23, 25-21)