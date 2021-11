Ligue A (H/J8) : Huitième victoire pour Tours, Chaumont et Montpellier tiennent la cadence

Tours ne s’arrête décidément pas en Ligue A masculine. En déplacement sur le parquet du promu, Le Plessis-Robinson, les joueurs de Marcelo Fronckowiak ont signé une huitième victoire en autant de rencontres. Si les Franciliens, emmenés par Antonin Rouzier (15 points), ont fait de la résistance en début de match, les Tourangeaux ont patiemment pris le contrôle des opérations pour remporter d’une courte marge la première manche. Le Plessis-Robinson s’est accroché de bout en bout dans la deuxième mais a fini par céder à la deuxième balle de set pour le TVB. Les coéquipiers d’Aracaju (13 points) ont géré l’entame de la troisième manche avant de placer une accélération dans la dernière ligne droite et de conclure en trois sets secs (23-25, 24-26, 17-25). Un succès qui permet à Tours de conserver deux points d’avance sur Narbonne, vainqueur de Paris ce vendredi.

Chaumont et Montpellier pas décrochés

Des Narbonnais qui, pour leur part, conservent un point d’avance sur Chaumont. Les protégés de Silvano Prandi l’ont emporté face à Poitiers malgré un faux-départ et la perte d’un rien du premier set. Les coéquipiers d’Osniel Melgarejo (18 points) ne se sont pas laissé le temps de douter, revenant immédiatement à hauteur avant d’enchaîner. Malgré Chizoba Neves (27 points), Poitiers a subi le jeu et concédé les trois manches suivantes (24-26, 25-22, 25-21, 25-22). Les Poitevins restent lanterne rouge quand les Chaumontais conservent la troisième place avec quatre points d’avance sur Montpellier. Des Héraultais qui, pour leur part, n’ont pas fait de détail contre l’AS Cannes. Les coéquipiers d’Ezequiel Palacios (12 points) ont aisément dominé les deux premières manches avant d’avoir un peu plus de résistance de la part des Cannois dans la dernière, sans que cela ne change le résultat. Montpellier repart de l’avant à la suite de son revers face à Tours (25-16, 25-16, 25-23) et enfonce un peu plus les Dragons, battus pour la quatrième fois de suite.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 8EME JOURNEE

Vendredi 19 novembre 2021

Narbonne - Paris : 3-1 (25-22, 25-23, 23-25, 25-14)

Nice - Sète : 1-3 (25-20, 21-25, 21-25, 24-26)

Toulouse - Nantes : 1-3 (21-25, 25-21, 22-25, 26-28)

Tourcoing - Cambrai : 3-1 (19-25, 25-21, 25-22, 25-22)



Samedi 20 novembre 2021

Plessis-Robinson - Tours : 0-3 (23-25, 24-26, 17-25)

Chaumont - Poitiers : 3-1 (24-26, 25-22, 25-21, 25-22)

Montpellier - AS Cannes : 3-0 (25-16, 25-16, 25-23)