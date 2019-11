Ligue A (H/J8) : Et de six pour Montpellier !

VOLLEY - LIGUE A (H) / 8EME JOURNEE

Mardi 19 novembre 2019

Et de six ! Mardi soir, lors de la 8e journée de Ligue A masculine, Montpellier, battu lors des deux premières levées, a remporté son sixième succès de rang en championnat, grâce à un succès 3-1 chez la lanterne rouge niçoise (25-18, 23-25, 25-15, 22-15), dans le sillage de Ryan Sclater (22 points). Des Héraultais toujours dauphins de Rennais vainqueurs 3-1 de Poitiers (30-28, 25-23, 22-25, 25-23), et qui enregistrent là une quatrième victoire consécutive. A noter également le bon coup du Paris Volley, qui passe du neuvième au quatrième rang. Les Parisiens ont dominé Narbonne 3-0 (27-25, 25-22, 25-23) et réalisent donc une excellente opération au classement.- Tours : 3-0 (17-25, 19-25, 17-25)- Narbonne : 3-0 (27-25, 25-22, 25-23)Nice -: 1-3 (18-25, 25-23, 15-25, 22-25)- Cannes : 3-0 (25-18, 25-23, 25-11)- Poitiers : 3-1 (30-28, 25-23, 22-25, 25-23)Nantes Rezé -: 2-3 (22-25, 25-21, 26-24, 19-25, 12-15)- Toulouse : 3-0 (25-18, 25-22, 25-18)