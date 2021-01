Ligue A (H/J7) : Vainqueur à Nice, Tourcoing prend la troisième place du classement

Derrière Montpellier et Tours, il faudra compter sur Tourcoing. Les joueurs de Mauricio Paes, en déplacement ce mercredi sur le parquet de Nice, ont fait le nécessaire pour s’installer à la troisième place du classement. Une rencontre que les Niçois ont pris à bras le corps, prenant immédiatement trois points d’avance mais leur contrôle de la rencontre s’est effrité et, grâce à une série de six points consécutifs, les coéquipiers de Luciano Palonsky (16 points), ont inversé la tendance pour remporter le premier set. L’entame de deuxième manche a été plus accrochée entre les deux équipes avec Tourcoing qui n’a pas eu plus de trois points d’avance jusqu’au dernier moment avec une série de trois points pour sceller le sort du set. La troisième manche, pour sa part, été à sens unique. Les coéquipiers de Leo Andric (11 points) et Hector Salerno (10 points) n’ont pas vu le jour et s’inclinent lourdement (21-25, 21-25, 20-25). Avec les trois points de cette victoire, Tourcoing prend la troisième place à deux points de Tours quand Nice, battu pour la septième fois de suite en championnat, reste à la 12eme place.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 7EME JOURNEE

Mardi 1er décembre 2020

Ajaccio - Nantes-Rezé : 2-3 (24-26, 25-23, 23-25, 29-27, 13-15)

Sète - Cannes : 0-3 (18-25, 20-25, 22-25)



Mardi 15 décembre 2020

Narbonne - Cambrai : 3-0 (25-20, 34-32, 26-24)



Mardi 5 janvier 2021

Tours - Montpellier : 2-3 (25-18, 25-20, 19-25, 20-25, 13-15)



Dimanche 17 janvier 2021

Poitiers - Toulouse : 3-0 (25-18, 25-21, 25-20)



Mardi 19 janvier 2021

Paris - Chaumont : 0-3 (19-25, 14-25, 20-25)



Mercredi 27 janvier 2021

Nice - Tourcoing : 0-3 (21-25, 21-25, 20-25)