Ligue A (H/J7) : Tours voit Chaumont recoller

Tours n’aura pas le droit à l’erreur face à Montpellier. Alors que le leader invaincu de Ligue A masculine retrouvera les Héraultais ce samedi, Chaumont n’a pas manqué l’occasion de revenir à hauteur du TVB au classement. Sur le parquet de Toulouse, les joueurs de Silvano Prandi sont passés à côté de l’essentiel de la première manche. Le Spacer’s, emmené par Joachim Panou (20 points) a fait la course en tête pour se rapprocher à deux points du set. C’est alors que Chaumont a aligné quatre points consécutifs pour arracher la manche. Le deuxième set n’a pas du tout au la même physionomie avec les coéquipiers de Jesus Herrera (17 points) qui ont, cette fois, fait la course en tête de bout en bout pour faire le break avec dix points d’avance. La troisième manche a été plus accrochée avec les deux équipes qui se sont échangées la tête au score. Mais, après avoir sauvé cinq balles de set, Chaumont a arraché la victoire (23-25, 15-25, 29-31).

Cambrai s’impose à nouveau, Sète enfonce Tourcoing

Cette ouverture de la 7eme journée de Ligue A masculine a également été l’occasion pour Cambrai de mettre fin à une série de deux défaites consécutives aux dépens de l’AS Cannes. Les protégés de Roman Ondrusek ont tout d’abord dominé le premier set avant de voir les Dragons inverser la tendance d’une deuxième manche qui leur a très longtemps été défavorable pour recoller. Les Cambrésiens ont alors repris les commandes pour empocher de haute lutte les deux manches suivantes et le match (23-25, 25-22, 21-25, 23-25). Battu lors de ses deux dernières sorties en championnat, Tourcoing a cru pouvoir se relancer après le gain du premier set sur le parquet de Set. Mais les joueurs de l’Arago ont immédiatement réagi pour revenir à une manche partout sans trop de difficultés avant de virer en tête au terme de la troisième manche. Plus accroché, le quatrième set a fini par tourner en faveur des Sétois (20-25, 25-20, 25-22, 29-27), qui continuent d’alterner victoire et défaite. Pour Tourcoing, ce troisième revers de suite pourrait faire basculer le club dans la zone de relégation.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 7EME JOURNEE

Vendredi 12 novembre 2021

Sète - Tourcoing : 3-1 (20-25, 25-20, 25-22, 29-27)

AS Cannes - Cambrai : 1-3 (23-25, 25-22, 21-25, 23-25)

Toulouse - Chaumont : 0-3 (23-25, 15-25, 29-31)



Samedi 13 novembre 2021

18h00 : Paris - Plessis-Robinson

19h30 : Poitiers - Narbonne

20h00 : Tours - Montpellier



Dimanche 14 novembre 2021

17h00 : Nantes-Rezé - Nice