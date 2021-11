Ligue A (H/J7) : Tombeur de Nantes-Rezé, Nice retrouve le goût de la victoire

Les sourires reviennent du côté de Nice. Plus d’un mois après leur dernière victoire en championnat, qui remonte à la 1ere journée et un déplacement sur le terrain du promu Le Plessis-Robinson, les Azuréens ont renoué avec la victoire en Ligue A masculine. En clôture de la 7eme journée, les joueurs de Rafael Redwitz sont allés chercher ce deuxième succès de la saison lors d’un déplacement à Nantes-Rezé. Longtemps menés au score dans le premier set, les Niçois ont trouvé des solutions pour revenir à hauteur à l’entame du « money time » mais ils ont dû attendre leur deuxième balle de set pour prendre l’ascendant… avant de passer à côté du deuxième set. En effet, les coéquipiers de Davy Moraes (19 points) ont immédiatement pris la main et pris quatre points d’avance. Un écart qui a ensuite oscillé entre trois et neuf points, qui est celui atteint quand les Nantais ont converti leur première balle de set.

Nice a fait craquer Nantes-Rezé

Le troisième set a été un véritable chassé-croisé entre les deux formations avec pas moins de dix changements de leader, dont quatre au moment où les deux équipes ont commencé à avoir des balles pour passer devant dans cette rencontre. Toutefois, empochant les trois derniers points, les coéquipiers de Bruno Lima (25 points) ont pu faire la différence pour entrer dans la quatrième manche avec l’avantage. C’est alors que les joueurs de Nantes-Rezé ont fini par baisser pavillon. Après avoir su revenir à un point, ces derniers ont encaissé un 9-1 qui a permis à Nice de se mettre hors de portée. Ne laissant alors que six points aux Nantais, les Azuréens ont attendu leur deuxième balle de match pour mettre un terme à la rencontre (24-26, 25-16, 27-29, 14-25). Avec cette victoire, Nice remonte au onzième rang à égalité de points avec Le Plessis-Robinson et revient à une longueur de Nantes, battu pour la deuxième fois de suite et neuvième du classement.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 7EME JOURNEE

Vendredi 12 novembre 2021

Sète - Tourcoing : 3-1 (20-25, 25-20, 25-22, 29-27)

AS Cannes - Cambrai : 1-3 (23-25, 25-22, 21-25, 23-25)

Toulouse - Chaumont : 0-3 (23-25, 15-25, 29-31)



Samedi 13 novembre 2021

Paris - Plessis-Robinson : 0-3 (22-25, 13-25, 20-25)

Poitiers - Narbonne : 1-3 (25-22, 18-25, 21-25, 22-25)

Tours - Montpellier : 3-0 (25-17, 25-20, 25-21)



Dimanche 14 novembre 2021

Nantes-Rezé - Nice : 1-3 (24-26, 25-16, 27-29, 14-25)