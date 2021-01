Ligue A (H/J7) : Paris rechute, Chaumont remonte au classement

Paris retombe dans ses travers. Après avoir terminé 2020 sur deux victoires de suite et avoir lancé 2021 avec un succès face à Nice, les joueurs de Dorian Rougeyron ont fait une rechute à l’occasion de la réception de Chaumont dans un match en retard de la 7eme journée. Si l’entame de match a été équilibrée entre les deux formations, les joueurs de Silvano Prandi ont su pousser à la faute les Parisiens et, avec un 6-1 juste avant le « money time », les Chaumontois ont remporté la première manche. Sur leur lancée, les coéquipiers d’Osniel Mergarejo (11 points) ont continué de presser une équipe parisienne sans réponse et qui a vu l’écart prendre d’importante proportion dans un deuxième set à sens unique. Malgré Antonin Rouzier (6 points), le club de la Capitale est passé à côté de son match avec une troisième manche qui, après un sursaut d’orgueil, a permis à Chaumont de conforter sa domination pour s’imposer sans coup férir (19-25, 14-25, 20-25). Un succès qui permet au club de Haute-Marne de repasser devant Tourcoing et Cambrai pour prendre la cinquième place. Paris, de son côté, reste abonné à la dixième position.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 7EME JOURNEE

Mardi 1er décembre 2020

Ajaccio - Nantes-Rezé : 2-3 (24-26, 25-23, 23-25, 29-27, 13-15)

Sète - Cannes : 0-3 (18-25, 20-25, 22-25)



Mardi 15 décembre 2020

Narbonne - Cambrai : 3-0 (25-20, 34-32, 26-24)



Mardi 5 janvier 2021

Tours - Montpellier : 2-3 (25-18, 25-20, 19-25, 20-25, 13-15)



Dimanche 17 janvier 2021

Poitiers - Toulouse : 3-0 (25-18, 25-21, 25-20)



Mardi 19 janvier 2021

Paris - Chaumont : 0-3 (19-25, 14-25, 20-25)



Mercredi 27 janvier 2021

19h00 : Nice - Tourcoing