Ligue A (H/J7) : Montpellier impressionne

Qui arrêtera Montpellier ? Les Héraultais ont décroché une cinquième victoire en sept matchs ce vendredi, et pas contre n'importe qui ! Ils ont battu Chaumont (9eme) sur le score sans appel de 3-0, avec notamment les deux premiers sets remportés 25-15 ! Kevin Kaba a été excellent, avec 15 points au compteur (12 pour Winkelmuller côté chaumontais). Quatrième, Toulouse n'a pas perdu de set non plus ce vendredi contre Sète, désormais juste derrière au classement. Théo Faure a éclaboussé le match de tout son talent, avec 29 points (21pts pour Tarasov côté sétois). Le champion de France Tours, en galère depuis le début de saison, a assuré l'essentiel en battant la lanterne rouge Nice 3-1, s'appuyant notamment sur les 18 points de Hermans Egleskalns (11pts pour Galabov et Cox côté niçois). Enfin, Paris (8eme) a créé la surprise en allant gagner 3-1 à Cannes (6eme), avec notamment 31 points de Robin Overbeeke (21 pour Aciobanitei côté cannois).



LIGUE A (H) / 7EME JOURNEE

Vendredi 15 novembre 2019

Cannes - Paris : 1-3 (25-19, 23-25, 20-25, 22-25)

Montpellier - Chaumont : 3-0 (25-15, 25-15, 25-22)

Tours - Nice : 3-1 (28-30, 25-17, 25-21, 25-20)

Toulouse - Sète : 3-0 (25-20, 25-20, 25-21)



Samedi 16 novembre 2019

19h00 : Tourcoing - Rennes

19h30 : Poitiers - Ajaccio

20h00 : Narbonne - Nantes-Rezé