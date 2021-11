Ligue A (H/J6) : Invincibilité prolongée pour Tours, Narbonne à nouveau dauphin

Tours prolonge l’euphorie ! Le TVB a profité de son déplacement à Tourcoing pour signer une sixième victoire en six journées de Ligue A masculine. Accrochés dans une première manche remportée à l’arraché, les Tourangeaux ont haussé le ton dans la deuxième avant de conclure en trois set secs (24-26, 19-25, 21-25). Après le succès de Chaumont ce vendredi à Nice, Narbonne se devait de réagir à l’occasion de la réception de Nantes-Rezé pour revenir dauphin de Tours. Une rencontre que les Audois n’ont pas commencé au mieux avec la perte du premier set. Toutefois, ces derniers ont su redresser la barre en remportant les trois sets suivants (27-29, 25-22, 25-18, 25-21). Un succès à trois points qui leur permet de reprendre la deuxième place mais, cette fois, avec un point d’avance sur Chaumont. Montpellier n’a pas plus connu de difficultés à l’occasion de la réception de Sète.

Toulouse ne s’arrête plus

Une rencontre que les Héraultais ont remporté en trois manches serrée (25-22, 25-21, 26-24). Toulouse, de son côté, a signé une troisième victoire de suite à l’occasion de son déplacement sur le parquet du promu Le Plessis-Robinson. Si les Franciliens ont démarré tambour battant avec le gain de la première manche, ils ont ensuite cédé les trois suivantes (25-21, 21-25, 18-25, 24-26) pour concéder une troisième défaite de suite qui les maintient dans la zone rouge avec Poitiers. Paris, pour sa part, a signé un deuxième succès de suite à l’occasion de son déplacement à Cambrai. Une rencontre qui a été un chassé-croisé dont le dénouement s’est joué dans un tiebreak serré qui a tourné en faveur des Parisiens (25-21, 31-33, 19-25, 25-22, 13-15). Un résultat qui permet au club de la Capitale de revenir à un point de sa victime du soir.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 6EME JOURNEE

Vendredi 5 novembre 2021

Poitiers - AS Cannes : 3-1 (25-18, 21-25, 25-23, 25-18)

Nice - Chaumont : 2-3 (25-22, 24-26, 20-25, 25-18, 7-15)



Samedi 6 novembre 2021

Plessis-Robinson - Toulouse : 1-3 (25-21, 21-25, 18-25, 24-26)

Tourcoing - Tours : 0-3 (24-26, 19-25, 21-25)

Narbonne - Nantes-Rezé : 3-1 (27-29, 25-22, 25-18, 25-21)

Montpellier - Sète : 3-0 (25-22, 25-21, 26-24)

Cambrai - Paris : 2-3 (25-21, 31-33, 19-25, 25-22, 13-15)