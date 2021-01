Ligue A (H/J6 et J8) : Tours nouveau dauphin de Montpellier, qui assure sa première place

Leader de la Ligue A masculine, Montpellier avait l’opportunité de creuser l’écart sur ses rivaux. Dans un match en retard de la 6eme journée, les Héraultais ont affronté ce mardi Poitiers, qui restait sur une défaite sévère à Sète pour conclure l’année 2020. Le début de match a vu la hiérarchie être respectée avec les Montpelliérains qui ont très tôt pris trois points d’avance et ont patiemment fait fructifier cet avantage, une série de quatre points consécutifs agrandissant leur matelas. Mais, après ce premier set rondement mené, les Poitevins se sont rebellés. Après avoir effacé la marge prise par les joueurs d’Olivier Lecat, les coéquipiers de Chizoba Neves (19 points) ont poussé leurs adversaires dans leurs retranchements. Au terme d’un bras de fer et à la neuvième balle de set, Montpellier a pris l’avantage. Un combat qui a laissé des traces du côté de Poitiers avec les Héraultais, emmenés par Ryan Sclater (20 points) qui ont pris le contrôle des échanges pour ne laisser aucune chance à leur adversaire. Au final, Montpellier s’impose en trois manches (25-20, 33-31, 25-22) et prend quatre points d’avance sur son plus proche poursuivant.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 6EME JOURNEE

Vendredi 30 octobre 2020

Toulouse - Ajaccio : 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-22, 15-11)

Nantes - AS Cannes : 2-3 (25-22, 16-25, 25-19, 26-28, 13-15)



Samedi 31 octobre 2020

Chaumont - Nice : 3-1 (20-25, 25-20, 25-21, 25-19)



Mercredi 25 novembre 2020

Tourcoing - Narbonne : 3-1 (25-17, 22-25, 25-23, 25-18)



Mardi 1er décembre 2020

Cambrai - Paris : 3-1 (24-26, 25-18, 25-21, 25-20)



Mardi 12 janvier 2021

Montpellier - Poitiers : 3-0 (25-20, 33-31, 25-22)



Mercredi 20 janvier 2021

20h00 : Tours - Sète

Tours fait une bonne opération

Et le nom de ce premier poursuivant est... Tours ! A l’occasion d’un match en retard de la 8eme journée sur le parquet de Chaumont, les joueurs d’Hubert Henno ont fait le nécessaire pour passer devant Narbonne. Mais le TVB a dû se montrer patient en début de match puis, grâce à un 7-1 en milieu de premier set, les Tourangeaux ont pris les devants pour compter jusqu’à huit points d’avance et gérer la fin de set. C’était toutefois sans compter sur la réaction des joueurs de Chaumont qui, après avoir fait quasiment cavalier seul, ont su revenir à une manche partout dans la foulée. Et, pendant la première moitié du troisième set, les protégés de Silvano Prandi ont pensé pouvoir inverser la tendance. Mais Tours, grâce à trois points consécutifs, a retrouvé ses esprits pour reprendre l’avantage au terme du troisième set. La quatrième manche a également vu les Chaumontais frapper les premiers avant de s’effondrer. Avec un 9-2, le TVB a pris le large avant de confirmer avec une série de six points consécutifs qui lui a offert un matelas nécessaire pour voir venir et s’imposer en quatre manches (21-25, 25-22, 21-25, 20-25) et repasser devant Narbonne, désormais troisième à égalité de points avec Tours.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 8EME JOURNEE

Samedi 14 novembre 2020

AS Cannes - Toulouse : 3-1 (25-19, 29-27, 23-25, 25-20)

Nantes-Rezé - Narbonne : 1-3 (25-20, 20-25, 17-25, 22-25)



Dimanche 15 novembre 2020

Montpellier - Cambrai : 3-0 (25-11, 29-27, 25-15)

Ajaccio - Sète : 1-3 (25-19, 19-25, 19-25, 23-25)



Mercredi 2 décembre 2020

Tourcoing - Poitiers : 3-0 (25-23, 25-19, 25-19)



Mardi 12 janvier 2021

Chaumont - Tours : 1-3 (21-25, 25-22, 21-25, 20-25)



Samedi 16 janvier 2021

20h00 : Paris - Nice