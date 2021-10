Ligue A (H/J5) : Tours reste invaincu, Narbonne vainqueur mais un peu plus distancé

Tours est un leader plus solide de Ligue A masculine. Les joueurs de Marcelo Fronckowiak ont aisément disposé de Cambrai en ouverture de la 5eme journée. Pourtant, les coéquipiers de Vasyl Tupchii (13 points) ont donné du fil à retordre au TVB dans la première manche, effaçant une entame de match compliquée pour passer devant et compter quatre points d’avance en toute fin de premier set. Toutefois, les Tourangeaux ont trouvé les solutions pour remporter la manche. Le deuxième a tout d’abord été accroché avant de voir les coéquipiers de Kevin Tillie prendre le large et faire le break dans cette rencontre. Le troisième set a été quasiment à sens unique pour Tours, qui a pris les commandes d’entrée avec six des huit premiers points. Cambrai a résisté mais n’a pas trouvé les solutions pour inverser la tendance. Tours s’impose en trois manches (25-23, 25-18, 25-19) et compte désormais deux points d’avance sur Narbonne.

Narbonne lâche un point à Nice

En effet, les Narbonnais n’ont pas pu conclure leur match à Nice avant le tiebreak. Après le gain de la première manche, les coéquipiers de Rafael Rodrigues de Araujo sont totalement sortis du match, ne marquant que onze points dans la deuxième. Des difficultés dont les Niçois ont profité. Emmené par Bruno Lima, le club azuréen a fait la course en tête avant de déjouer le retour de flamme de Narbonne et prendre l’avantage dans cette rencontre. Vexés et dos au mur, les Narbonnais ont serré le jeu et immédiatement creusé l’écart dans le quatrième set, avec douze des quatorze premiers points dans leur besace. Sans trembler, les joueurs de Guillermo Falasca ont emmené les Niçois au tiebreak qui s’est avéré également à sens unique pour Narbonne qui s’impose (21-25, 25-11, 27-25, 16-25, 13-15) et reste dauphin de Tours.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 5EME JOURNEE

Vendredi 29 octobre 2021

Nice - Narbonne : 2-3 (21-25, 25-11, 27-25, 16-25, 13-15)

Tours - Cambrai : 3-0 (25-23, 25-18, 25-19)



Samedi 30 octobre 2021

18h00 : AS Cannes - Toulouse

19h30 : Nantes-Rezé - Tourcoing

20h00 : Chaumont - Montpellier



Dimanche 31 octobre 2021

16h00 : Paris - Poitiers

17h00 : Sète - Plessis-Robinson