Ligue A (H/J5) : Poitiers à nouveau battu, Sète domine Le Plessis-Robinson

Le début de saison cauchemar de Poitiers se poursuit. A l’occasion de leur déplacement à Paris, les joueurs de Brice Donat ont subi un cinquième revers en autant de journées de Ligue A masculine. Après avoir mené en début de premier set, les Poitevins ont petit à petit baissé de pied pour laisser les Parisiens prendre cinq longueurs d’avance. Ces derniers, après avoir jugulé un sursaut d’orgueil de leurs adversaires, ont conclu le premier set à la troisième occasion. La deuxième manche a vu Poitiers répondre au bon démarrage des coéquipiers de Miran Kujundzic (14 points) mais Paris a eu le dernier mot pour faire le break dans cette rencontre. Au contact durant l’ensemble de la troisième manche, les Poitevins de Rozalin Penchec (12 points) ont dû s’avouer vaincus (25-23, 25-23, 25-23) et restent lanterne rouge du championnat. Paris met fin à une série de deux défaites de suite et remonte au neuvième rang.

Sète repart de l’avant

Sèchement battu par Narbonne en début de semaine, Sète a immédiatement renoué avec la victoire lors de la réception du promu Le Plessis-Robinson. Emmené par Ryan Sclater (20 points), l’Arago s’est immédiatement installé en tête dans le premier set avec l’écart qui n’a cessé de grandir pour se fixer à neuf points au terme de la manche. Plus accrocheurs, les joueurs des Hauts-de-Seine ont eu deux balles d’égalisation à une manche partout mais sans parvenir à conclure. Sète, pour sa part, n’a pas laissé passer l’occasion de creuser l’écart. Malgré les efforts d’Antonin Rouzier (14 points), Le Plessis-Robinson n’a pas tenu la distance dans le troisième set et concède une quatrième défaite en cinq journées (25-16, 30-28, 25-18). Sète, pour sa part, s’installer à la cinquième place du classement.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 5EME JOURNEE

Vendredi 29 octobre 2021

Nice - Narbonne : 2-3 (21-25, 25-11, 27-25, 16-25, 13-15)

Tours - Cambrai : 3-0 (25-23, 25-18, 25-19)



Samedi 30 octobre 2021

AS Cannes - Toulouse : 0-3 (15-25, 17-25, 21-25)

Nantes-Rezé - Tourcoing : 3-1 (21-25, 25-22, 25-22, 25-19)

Chaumont - Montpellier : 3-2 (25-21, 21-25, 20-25, 25-21, 15-13)



Dimanche 31 octobre 2021

Paris - Poitiers : 3-0 (25-23, 25-23, 25-23)

Sète - Plessis-Robinson : 3-0 (25-16, 30-28, 25-18)