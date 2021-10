Ligue A (H/J5) : Narbonne cède la deuxième place à Chaumont

Narbonne ne sera pas resté dauphin de Tours très longtemps. Au lendemain du succès des Audois face à Nice, Chaumont a répondu à l’occasion de la réception de Montpellier. Mais ça n’a pas été simple pour les joueurs de Silvano Prandi qui, après avoir dominé le premier set ont vu le match leur filer entre les doigts. En effet, emmené par Théo Faure (22 points), Montpellier a inversé la tendance en remportant les deuxième et troisième manches. Dos au mur, les joueurs de Chaumont se devaient de réagir mais il a fallu attendre la fin du quatrième set pour voir les coéquipiers d’Osniel Melgarejo (17 points) faire la différence pour arracher le tiebreak. Une dernière manche durant laquelle Chaumont a mené de bout en bout pour s’imposer (25-21, 21-25, 20-25, 25-21, 15-13), mettant fin à la série de trois victoires des Héraultais.

Nantes-Rezé et Toulouse s’imposent

Nantes-Rezé, pour sa part, continue d’alterner le bon et le moins bon. Après leur revers face à l’AS Cannes en début de semaine, les protégés d’Hubert Henno ont pris le meilleur sur Tourcoing en quatre manches. En effet, après avoir concédé la première, les coéquipiers de Davy Moraes Silva (18 points) ont fait mieux que réagir pour aligner les trois manches suivantes et signer un troisième succès cette saison (21-25, 25-22, 25-22, 25-19). L’AS Cannes, de son côté, n’a pas confirmé son succès sur les Nantais. En effet, lors de la réception de Toulouse, les joueurs d’Horacio Dileo ont sombré corps et biens. Nettement dominés dans le premier set, le coéquipiers de Jeffrey Menzel ont tenté de réagir mais sans parvenir à revenir dans le match. Emmené par Joachim Panou (16 points), le Spacer’s n’a pas laissé passer l’occasion de signer un deuxième succès consécutif (15-25, 17-25, 21-25).



VOLLEY - LIGUE A (H) / 5EME JOURNEE

Vendredi 29 octobre 2021

Nice - Narbonne : 2-3 (21-25, 25-11, 27-25, 16-25, 13-15)

Tours - Cambrai : 3-0 (25-23, 25-18, 25-19)



Samedi 30 octobre 2021

AS Cannes - Toulouse : 0-3 (15-25, 17-25, 21-25)

Nantes-Rezé - Tourcoing : 3-1 (21-25, 25-22, 25-22, 25-19)

Chaumont - Montpellier : 3-2 (25-21, 21-25, 20-25, 25-21, 15-13)



Dimanche 31 octobre 2021

16h00 : Paris - Poitiers

17h00 : Sète - Plessis-Robinson