Ligue A (H/J3) : Toujours aucune victoire pour Montpellier, battu par Tours

Montpellier en fond de classement

VOLLEY - LIGUE A (H) / 3EME JOURNEE

Vendredi 14 octobre 2022

Samedi 15 octobre 2022

Dimanche 16 octobre 2022

Le MHSC-VB ne répond plus. Défait lors de ses deux premières sorties en Ligue A par Saint-Nazaire (3-1) puis Paris (3-0), le club héraultais a concédé vendredi, sur son parquet contre Tours (3-1 ; 27-25, 23-25, 20-25, 24-26), une troisième défaite dans cet exercice. Des retrouvailles avec ces mêmes Tourangeaux qu’il a dominés en mai dernier pour s’offrir son premier titre de champion de France depuis 47 ans. Englués dans une bien mauvaise passe, les joueurs d’Olivier Lecat ont mis les ingrédients dans la première manche pour rétablir la hiérarchie nationale. Ils ont compté jusqu’à cinq unités d’avance (18-13) et empoché cette manche inaugurale (27-25) non sans mal, en sauvant notamment une balle de set. Mais voilà, la domination montpelliéraine n’a jamais vraiment duré et a même laissé place aux doutes.Les locaux ont vu le TVB égaliser à un set partout (23-25) après avoir maintenu sa faible avance acquise au milieu de ce second acte. La rencontre a ensuite basculé en faveur d’Aboubacar Dramé Neto (19 points) et ses coéquipiers, regonflés à bloc et expéditifs dans un troisième set (20-25) qu’ils ont empoché en 26 minutes. Les locaux, emmenés par un prolifique Théo Faure (18 points), ont longtemps cru pouvoir arracher un set décisif, se rapprochant à trois points de celui-ci, mais ils ont finalement perdu cette dernière bataille (24-26) et vu la note se saler un peu plus dans ce début d’exercice. Vainqueur de la Supercoupe devant Chaumont le mois dernier, le MHSC-VB est bon dernier de Ligue A avant de se déplacer chez un autre mal classé, Nice, dimanche prochain. De son côté, Tours signe un deuxième succès de rang hors de ses bases et pointe à la troisième place virtuelle avant la suite de cette troisième journée.Montpellier -: 1-3 (27-25, 23-25, 20-25, 24-26)19h : Nice - Nantes-Rezé19h : Tourcoing - Chaumont19h30 : Poitiers - Toulouse20h : Cambrai - Paris20h : Saint-Nazaire - Sète15h : Narbonne - Le Plessis-Robinson