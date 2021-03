Ligue A (H/J25) : Tours facile, Tourcoing s'enfonce

Troisième victoire de suite pour Tours, sixième du championnat ! Le TVB est allé s'imposer à Nice, avant-dernier, lors de la 25eme journée de Ligue A. Une victoire 26-28, 23-25, 23-25en 1h33 qui permet aux Tourangeaux de rester au contact du Top 4. Si le succès en trois sets est large, les manches ont tout de même été serrées. Aucune des deux équipes n'a compté plus de deux points d'avance dans le premier set, où il y a eu 19 égalités et où Tours a finalement fait la différence à partir de 26-26. Dans la deuxième manche, le TVB a compté trois points d'avance (1-4), puis ce fut au tour de Nantes (11-8), puis les deux équipes ont pris la tête tour à tour, avant que les Tourangeaux ne s'arrachent à 23-23 pour remporter deux points de suite. Le troisième set a vu Nantes mener jusqu'à 7-6, puis Tours est passé devant et n'a plus lâché. Zouheir El Graoui termine meilleur marqueur des vainqueurs, avec 16 buts, alors que les 17 points de Léo Andric côté nantais n'ont pas suffi.

Sète surprend Tourcoing

Vainqueur de Nantes la semaine passée, Sète enchaîne un deuxième succès, sur le terrain de Tourcoing. Les Sétois, pourtant moins bien classés que leurs adversaires du soir (9emes contre 6emes) sont allés l'emporter 3-1 dans le Nord : 20-25, 17-25, 25-23, 22-25 en 1h43. Le premier set a été serré jusqu'à 15-15, avant que l'Arago ne parvienne à faire la différence. Dans le deuxième, Tourcoing a tenu jusqu'à 10-10 puis a craqué de nouveau. Mais les Nordistes se sont repris dans la troisième manche, où Sète les a tenus en échec jusqu'à 19-19, avant qu'ils ne s'arrachent en fin de set. Dans le quatrième, Tourcoing y a cru jusqu'à 22-22, mais a perdu les trois derniers points, et donc le match. Vasyl Tupchii a été le grand artisan de cette victoire sétoise, avec 22 points. Arpad Baroti a quant à lui marqué 13 points pour Tourcoing, qui signe une cinquième défaite en sept matchs.



LIGUE A (H) / 25EME JOURNEE

Vendredi 19 mars 2021

Tourcoing - Sète : 1-3 (20-25, 17-25, 25-23, 22-25)

Nice - Tours : 0-3 (26-28, 23-25, 23-25)



Samedi 20 mars 2021

18h00 : Cambrai - Chaumont

18h00 : Cannes - Poitiers

18h00 : Nantes-Rezé - Ajaccio

19h00 : Montpellier - Toulouse



Dimanche 21 mars 2021

17h00 : Narbonne - Paris