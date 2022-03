Ligue A (H/J25) : Tours enchaîne, Paris se rapproche des play-offs

Assuré de finir en tête de la saison régulière de Ligue A masculine, Tours continue d'enchaîner les victoires, avec une cinquième de suite en championnat ce vendredi contre Sète en ouverture de la 25eme et avant-dernière journée. Le TVB s'est imposé au tie-break contre Sète (4eme) grâce notamment à 21 points de Pierre Derouillon et 19 de Luciano Palonsky. Les 28 points de Moritz Karlitzek n'ont en revanche pas suffi à l'Arago, qui devra cravacher pour assurer un quart à domicile. Pour Paris, une place dans les huit premiers suffirait au bonheur des joueurs de la capitale, et c'est plutôt bien parti après leur victoire 3-1 à Nice, ce qui leur permet de dépasser les Azuréens au classement. Ibrahim Lawani a marqué 20 points pour Paris, désormais septième avec six points d'avance sur le neuvième, alors que Bruno Lima fini avec 21 points pour les Niçois.



LIGUE A (H) / 25EME JOURNEE

Vendredi 11 mars 2022

Tours - Sète : 3-2 (23-25, 25-22, 25-17, 21-25, 15-13)

Nice - Paris : 1-3 (27-25, 23-25, 18-25, 20-25)



Samedi 12 mars 2022

18h00 : Plessis-Robinson - Narbonne

19h00 : Tourcoing - Nantes Rezé

19h00 : Toulouse - Cannes

19h30 : Poitiers - Cambrai

20h00 : Montpellier - Chaumont