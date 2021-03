Ligue A (H/J25) : Tombeur de Paris, Narbonne reprend la troisième place avant la dernière journée

Narbonne a réalisé une très bonne opération. Alors que Chaumont a chuté ce samedi sur le parquet de Cambrai, les joueurs de Guillermo Falasca pouvaient reprendre la troisième place du classement de Ligue A masculine en cas de succès face à Paris, qui est déjà hors-course pour une place en play-offs avant la dernière journée et restait sur deux défaites de rang. Si les premiers échanges ont été équilibré, les Narbonnais ont très vite pris la mesure de leurs adversaires avec un 9-1 qui leur a permis de prendre le large. Vindicatif, les Parisiens sont revenus à deux points à l’entame du « money time » mais, avec cinq des six derniers points, c’est bien Narbonne qui a pris l’avantage dans cette rencontre. Mais s’il n’y avait pas d’enjeux pour eux, les coéquipiers d’Antonin Rouzier (24 points) ne sont pas venus en victimes expiatoires. Menés mais pas distancés durant la deuxième manche, les joueurs de Dorian Rougeyron n’ont jamais dit leur dernier mot et avec deux points enchaînés au tout dernier moment, ils ont fait douter leurs adversaires en revenant à hauteur.

Narbonne a fait céder Paris

Revigorés par ce set remporté, les Parisiens ont immédiatement fait la course en tête à l’entame de la troisième manche mais l’écart entre les deux formations n’a jamais dépassé les trois points. Jamais débordés, les Narbonnais ont attendu leur heure pour passer à l’attaque. Les coéquipiers de Simon Hirsch (17 points) ont, à leur tour, fait la décision in extremis pour reprendre l’avantage après avoir écarté une balle de set pour Paris. Ne voulant pas être embarqués dans un tiebreak et, donc perdre au minimum un point au classement, les joueurs de Narbonne ont appuyé sur l’accélérateur dès le début de la quatrième manche, remportant les quatre premiers points pour se constituer un matelas. Si les Parisiens ont pu revenir à deux points en milieu de manche, ce sont bien les Audois qui ont eu le dernier mot dans cette rencontre (25-19, 22-25, 27-25, 25-19). Trois points qui leur permettent de reprendre la troisième place du classement avec deux points d’avance sur Chaumont et à deux points de l’AS Cannes avant la dernière journée, pour laquelle ces derniers affronteront Paris quand les Narbonnais recevront Tourcoing alors que Chaumont recevra Nantes-Rezé.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 25EME JOURNEE

Vendredi 19 mars 2021

Tourcoing - Sète : 1-3 (20-25, 17-25, 25-23, 22-25)

Nice - Tours : 0-3 (26-28, 23-25, 23-25)



Samedi 20 mars 2021

Cambrai - Chaumont : 3-2 (24-26, 16-25, 26-24, 25-22, 15-13)

AS Cannes - Poitiers : 3-1 (25-19, 20-25, 25-18, 25-22)

Nantes-Rezé - Ajaccio : 3-1 (25-21, 25-27, 25-20, 25-18)

Montpellier - Toulouse : 3-0 (25-18, 25-19, 25-13)



Dimanche 21 mars 2021

Narbonne - Paris : 3-1 (25-19, 22-25, 27-25, 25-19)