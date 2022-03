Ligue A (H/J25) : Montpellier s'offre Chaumont

La fin de la saison régulière de Ligue A se rapproche à grands pas, et ce samedi, la Ligue a annoncé que le classement final sera établi au pourcentage de victoires, car le leader Tours, qui va disputer une finale de Coupe d' Europe n'aura, pas le temps de disputer ses deux matchs en retard qui avaient été reportés à cause du covid. En attendant, le choc de la 25eme journée opposait ce samedi Chaumont, dauphin du TVB à Montpellier, troisième. Et ce sont les Héraultais qui l'ont emporté au tie-break : 27-25, 16-25, 24-26, 25-18, 15-12 en 2h11, grâce notamment aux 17 points de Danny Demyanenko (18 pour Osniel Mergarejo côté haut-marnais). Derrière, Narbonne revient à un point de ces deux équipes, suite à son facile succès 3-0 au Plessis-Robinson, dans le sillage d'un Rafael Rodrigues de Araujo à 14 points (14 aussi pour Antonin Rouzier pour les Franciliens).

Encore une défaite pour Cannes

Tourcoing, sixième, a en revanche subi un coup d'arrêt en s'inclinant 1-3 contre Nantes-Rezé (9eme), la faute notamment aux 15 points de Davy Moraes Silva (13 pour Cardenas et Bultor côté nordiste). Enfin, deux matchs concernaient le bas de tableau, et ont vu la victoire de Poitiers (12eme) sur Cambrai (13eme) en quatre sets avec 25 points de Chizoba Atu Neves (13 pour Vasyl Tupchii côté nordiste), et de Toulouse (11eme) contre les champions de France lanterne rouge cannois en trois sets, avec 26 points de Daniel Cagliari (14 pour Ronald Jimenez côté cannois).



LIGUE A (H) / 25EME JOURNEE

Vendredi 11 mars 2022

Tours - Sète : 3-2 (23-25, 25-22, 25-17, 21-25, 15-13)

Nice - Paris : 1-3 (27-25, 23-25, 18-25, 20-25)



Samedi 12 mars 2022

Plessis-Robinson - Narbonne : 0-3 (23-25, 22-25, 19-25)

Tourcoing - Nantes Rezé : 1-3 (19-25, 25-16, 24-26, 17-25)

Toulouse - Cannes : 3-0 (25-22, 26-24, 25-22)

Poitiers - Cambrai : 3-1 (25-23, 23-25, 25-23, 25-19)

Montpellier - Chaumont : 3-2 (27-25, 16-25, 24-26, 25-18, 15-12)